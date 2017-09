Alacsony részvétel mellett kétharmada lehet a Fidesznek

Közepes választási részvétel mellett pedig egyszerű többséget szerezhet a mostani kormánypárt. "Ha nagy lesz a részvételi arány, akkor azért billeghet a mérleg, de akkor is ott van a kérdés, hogy ez a széttagolt ellenzék ezt a relatív többséget mennyire tudja majd egy politikai zászló alá tömöríteni" - tette hozzá.



Elmondta azt is, kiélezett kampányra számít, hiszen nagy a tét: soha nem volt olyan párt vagy pártszövetség, amely három cikluson át kormányozni tudott volna, és soha nem volt az ellenzék ilyen gyenge helyzetben, mint most. Szerinte sok "pártocskának" a választás létkérdés lesz, hiszen akkor dől majd el, bejutnak-e a parlamentbe.