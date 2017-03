Akár a rabok keresetéből is előbb kártalaníthatják a sértetteket mint az államot

Több évtizedes igényük teljesülhet a bűncselekmények károsultjainak, ha az új büntetőeljárásról szóló törvénnyel egy időben hatályba lép a bírósági végrehajtásról szóló törvény módosítása - írja a Magyar Nemzet A lap úgy tudja, hogy a kormány által még nem tárgyalt tervezet szerint ugyanis a jövőben a bűncselekmények károsultjai a kárigény kielégítésének sorrendjében megelőznék az államot.A változtatást – pontosan meg nem nevezett vezetői döntés alapján – a titkos információgyűjtés szabályait módosító salátatörvény tervezetébe szerkesztették be a jogszabály előkészítői - írják.A lap birtokában lévő dokumentum alapján annyi már kijelenthető, hogy a jövőben nem fordulhatna elő az, ami az MKB Veszprém világklasszis kézilabdázója, Marian Cozma meggyilkolása után történt.Akkor a rendőrség több tízmillió forintnyi értékben foglalt le ingóságokat és ingatlanokat az ügyben, csakhogy nehezen sikerült tisztázni az egymásnak ellentmondó vallomások alapján, hogy ki ejtette Cozmán a halálos késszúrást. A számos DNS-vizsgálat és más szakértői vélemény elkészítése lényegében elvitte a gyanúsítottaktól lefoglalt összeget.Felidézik azt az esetet is, amikor Olaszliszkán 2006 októberében gyermekei szeme láttára verték halálra Szögi Lajos tanárt. Gyilkosainak nagy részét azonosították, elfogták és elítélték. Később egy külön perben a bíróság 46 millió forint kártérítést ítélt meg az áldozat nejének és árváinak.Azonban a hatályos szabályozás szerint az elítélt gyilkosok rabkeresményéből előbb a rabtartáshoz kell hozzájárulniuk, illetve a bűnügyi költségeket kell megtéríteni.Mivel a raboknak kötelező tartalékolniuk szabadulásuk idejére, gyakorlatilag az állami igények kifizetése után már jelképes összeg sem marad a károsultak kártalanítására.Ha hatályba lép az új szabályozás, és már nem az állam lesz az első a kártalanítás folyamatában, a napi 480 forint rabtartási hozzájárulás is a sértetteké lehet. Ami persze csepp a tengerben, de a semminél valamivel mégis több.