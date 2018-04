Agyonlőtt egy kutyát egy idős férfi Zalában, akinek a fegyvereire sem volt engedélye

A férfi a tyúkolban próbálta elrejteni a fegyvereket amikor tetten érték.

Kép forrása: police.hu

Fegyverrel és lőszerrel való visszaélés, állatkínzás és orvvadászat miatt is felelnie kell egy idős gutorföldei férfinak, aki vasárnap agyonlőtt egy kutyát, majd a tyúkólban próbálta elrejteni fegyvereit és a lőszereket.A Zala Megyei Rendőr-főkapitányság a police.hu oldalon hétfőn közölte: a 83 éves férfi vasárnap reggel Gutorföldén agyonlőtt egy kutyát, amelyik el is pusztult. Mint kiderült: a tettes néhány héttel korábban egy borzot is elejtett.A rendőrök vasárnap este a férfit tetten érték, amikor a házánál lévő tyúkólban megpróbálta elrejteni három engedély nélkül tartott lőfegyverét, valamint több mint 700 darab lőszert.Az idős embert lőfegyverrel vagy lőszerrel való visszaélés, orvvadászat, valamint állatkínzás megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, az eljárás további részében szabadlábon védekezhet.