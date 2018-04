Afrikai sertéspestist mutatott ki vaddisznóban a Nébih

Afrikai sertéspestis (ASP) vírusát mutatta ki vaddisznóban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriuma szombaton, a fertőzött tetemet Heves megyéből szállították be vizsgálatra a hatósághoz. A Nébih hétfői tájékoztatása szerint az állategészségügyi szakemberek haladéktalanul megtették a szükséges intézkedéseket.



A Nébih laboratóriumi vizsgálatai alapján egy, a Heves megyei Gyöngyös-Gyöngyöshalász Földtulajdonosi Vadásztársaság területén talált vaddisznó tetem bizonyult ASP-vel fertőzöttnek. A járványügyi nyomozás folyamatban van. A hatóság az ASP megállapítása után kijelölte többi között a fertőzött, valamint a fertőzött területen belül a betegség szempontjából különösen ellenőrzött területet.



Megtiltotta továbbá a társas vadászatot, valamint az egyéni vadászatokat is feltételhez kötötte. Fontos, hogy a fertőzött területről élő vaddisznó, vaddisznó test vagy azok húsa nem szállítható ki. A továbbiakban az állategészségügyi hatóság szakemberei elvégzik a fertőzött területen tartott valamennyi házisertés-állományban az állatok összeírását is. Ennek során azt is ellenőrizni fogják, hogy a sertéseket úgy tartják-e, hogy ne érintkezhessenek a vaddisznókkal.



A Nébih közleménye szerint további fontos előírás, hogy a fertőzött területen található állattartó helyekről az Európai Unió más tagállamaiba vagy harmadik országba nem lehet sertést szállítani. Más esetekben is az állategészségügyi hatóság előzetes engedélyéhez kötött a kiszállítás. A megye teljes területén kiemelten fontos az elhullott vagy beteg sertéseknek bejelentése az észleléstől számított 24 órán belül és ezek virológiai vizsgálata.



Az afrikai sertéspestis - ami nem azonos a sertéspestisként emlegetett klasszikus sertéspestissel - az emberre nem veszélyes. Jelentősége a gazdasági kártétel miatt van, ami egyrészt a megbetegedett állományok leöléséből, másrészt abból adódik, hogy az ASP megjelenése miatt hosszú távú korlátozások léphetnek életbe mind az Európai Unión belüli, mind az exportkereskedelemre.



A betegség különös veszélye, hogy nemcsak fertőzött élő sertések, hanem az azokból előállított, a vírust tartalmazó termékek, valamint a vaddisznók mozgása révén is gyorsan továbbterjedhet. A vírus környezeti hatásokkal szembeni ellenálló képessége nagy, hónapokig, bizonyos esetekben évekig is fertőzőképes marad - közölték.



A Nébih felhívja minden állattartó figyelmét a jogkövető, felelős magatartásra a járvány házi sertésekre történő továbbterjedésének meggátlása érdekben. A házi sertések semmiképp sem érintkezhetnek vaddisznóval, állati eredetű anyagot tartalmazó élelmiszerhulladékot pedig soha nem ehetnek.



Ha valaki hirtelen lázas megbetegedést, elhullást, vérzéses tüneteket észlel a sertésállományában, 24 órán belül értesítenie kell az állategészségügyi szolgálatot - emelte ki közleményében a Nébih. A betegségről, az elrendelt előírásokról, korlátozásokról, valamint az érintett területekről részletes információk találhatók a Nébih honlapján (http://portal.nebih.gov.hu/afrikai-sertespestis).