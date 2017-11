Advent: 150 programmal készülnek a karácsonyra Pécsen

A szervező Zsolnay Örökségkezelő Nonprofit Kft. (ZSÖK) MTI-nek eljuttatott közleménye szerint a Pécsi Egyházmegye és a Pécsi Rotary Club összefogásával hetedik alkalommal megrendezendő kulturális programsorozat fő helyszíne a Széchenyi tér és az Irgalmasok útjának felső része lesz.



Idén is felállítják mindenki karácsonyfáját és a betlehemet, a Mikulásházat, továbbá 42 kézműves portékái, valamint 20 vendéglátós ételei, italai közül lehet majd válogatni - közölték a szervezők hangsúlyozva, hogy látványos épületvetítések is színesítik a rendezvényt.



A megnyitón a népzenei felvezetés és a polgármesteri köszöntő után sörcsapolás, majd a Sopianae Rézfúvós Együttes műsora várja a látogatókat. Az adventi műsorfolyamban szerepelnek koncertek, kreatív műhelyek, adventi hangversenyek, állatsimogató, valamint sok mese és tánc.



A gyerekek minden hétvégén részt vehetnek a Kenderkóc kézműves foglalkozás és népi játszóház programjain, amelyek változatos tematikával zajlanak a Széchenyi téren. Fellép mások mellett a Receficélők és a felnőtteknek is jó szórakozást ígér a Daniel Speer Brass Band Swing Karácsony című koncertje - olvasható a tájékoztatóban.



Idén először tartanak a francia karácsonyt a Művészetek és Irodalom Házában, amelynek keretében december 16-án Jean-Cristophe Giraud ünnepi, francia ételeket főz, kézműves foglalkozást tart az Alliance Francaise, a Leőwey Klára Gimnázium francia nyelvű diákszínjátszói bemutatják Lálah című előadásukat és francia sanzonokat énekel Nagy Nóra.



"Hagyományos adventi vásárral készültünk és igyekszünk a gyerekeknek kedveskedni, ezért a programok jelentős része nekik szól" - idézte a közlemény Vincze Balázst, a ZSÖK ügyvezetőjét, aki hozzátette: a Zsolnay Fényfesztivál sikerére való tekintettel télen is fényárba borítják a belvárost.



Advent első és második hétvégéjén látványos állóképes vetítés lesz látható a dzsámin.



A ZSÖK és a Vizuál Tipp épületfestő gyerekrajz-pályázatot hirdet a dzsámi homlokzatára: a beérkezett pályaműveket december 15-én és 16-án vetítik ki - hívták fel a figyelmet a szervezők. December 21-én, a téli napforduló alkalmából a teljes Széchenyi tér fényfestést kap Adventi fény-kör-panoráma címmel - olvasható az összegzésben.