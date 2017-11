Adó- és járulékmentesen havi 50 ezer forintot kaphatnak időskorukban a gyermeküket otthon ápolók

Veresné Novák Katalin, az EMMI család- és ifjúságügyért felelős államtitkára expozét tart az egyes családtámogatási tárgyú törvények módosításáról szóló törvényjavaslat általános vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén

MTI Fotó: Soós Lajos

Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért is felelős államtitkára expozéjában arra hívta fel a figyelmet, hogy a most bevezetendő juttatással, a tartós ápolást végzők időskori támogatásával (távit) azokat kívánják segíteni, akik tartósan beteg gyermeket ápolnak.és emiatt kevésbé tudtak részt venni a munkaerőpiacon, így alacsonyabb bért kaptak - részletezte.Az államtitkár a feltételek között említette azt is, hogyHozzátette:Ez annak a garanciája, hogy egy tartósan beteg gyermekről van szó - mondta.Novák Katalin elmondta, a támogatást attól függetlenül megkapják a jogosultak, hogy tart-e még a gyermek ápolása.

A hallgatói gyermekgondozási díjjal, azaz a diplomás gyeddel kapcsolatos változtatásokról Novák Katalin azt mondta,Felidézte, 2014 előtt a felsőoktatásban tanulók, illetve a frissen végzett diplomások, akik gyermeket vállaltak, nem voltak jogosultak a gyedre, mert nem volt olyan jövedelmük, ami megalapozta volna ezt a juttatást.Novák Katalin szerint "a magyar-magyar köldökzsinórt" szeretnék erősíteni azzal, hogy anyasági támogatást 2018. január 1-jétől azok is megkaphatják, akik nem Magyarország közigazgatási területén szülnek.Január 1-jétől "szülessen bárhol magyar gyermek, az egyszeri anyasági támogatást, ezt 64 125 forintot (...), azok is meg fogják kapni, akik nem rendelkeznek állandó magyarországi lakcímmel" - fogalmazott.A bölcsődei ellátást érintő módosításokról az államtitkár közölte, jelenleg a hagyományos bölcsődék esetében 15 százalékban, a mini bölcsődéknél 25 százalékban teszi lehetővé a jogszabály, hogy a körzeten kívüli gyermeket is felvegyék az intézmények. Ez az arány emelkedne hagyományos bölcsődék esetében 25, mini bölcsődék esetében 50 százalékra - jelezte.Fidesz: a támogatásra méltó a javaslatKovács Sándor (Fidesz) szerint támogatásra méltó és a családtámogatási rendszer finomításáról szól az előterjesztés.A tartós ápolást végzők időskori támogatásáról azt mondta, illik kompenzálni, megfizetni a szülők munkáját. A bölcsődéket érintő módosítást úgy értékelte, hogy az élethez kell igazítani a jogszabályokat.Beszámolt arról a módosításról is, hogy eddig a csecsemőgondozási díjra az apa csak akkor volt jogosult, ha az anya meghalt, vagy egészségi állapota miatt nem tudta ellátni feladatát. Az alapvető jogok biztosa ajánlására az apa is jogosulttá válik a csecsemőgondozási díjra, ha a gyermeket szülő nő szülői felügyeleti joga megszűnik - mondta.Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) értékelése szerint a tartós ápolást végzők időskori támogatása mintegy ezer embert érint, nagyon szűk rétegnek segítene azzal a kormány. Jelezte,Van ebben a költségvetésben nagyon sok pénz, amit át lehetne csoportosítani erre a célra - közölte.A diplomás gyeddel kapcsolatban azon véleményének adott hangot, hogy, mint hogyha egy középfokú vagy általános iskolai végzettségű. Ráadásul ez a törekvés szemben áll a kormány oktatáspolitikájával, hogy minél kevesebben menjenek egyetemre - közölte.Vitatta, hogy a kormány sikereket ért el a demográfiai mutatók javításában. Rámutatott arra is, hogy a szülőképes korú nők mintegy 10 százaléka külföldön él, minden hatodik magyar gyermek nem Magyarországon születik. Az anyasági támogatásával kapcsolatban azt firtatta, ugyanazok a feltételek vonatkoznak-e a külföldön szülő nőkre, mint a Magyarországon szülőkre. Hogyan fogják ellenőrizni, hogy az anya részt vett-e terhesgondozáson? - kérdezte.Mesterházy Attila (MSZP) támogatásra méltónak nevezte a javaslatot, de úgy értékelte, hogy azon látszik, közelednek a választások.Szóvá tette azt is, hogy a törvényjavaslat egyik paragrafusa egy még hatályba sem lépett rendelkezést módosít.Azt kérdezte, miért nem a különböző típusú ápolási díjakat emelik? Miért pont 20 év után jár a támogatás? A szintén alacsony összegű időskorúak járadékát miért nem emelik? - sorolta kérdéseit. Kifogásolta azt is, hogy a GDP-hez mérten jövőre kevesebbet költ az ország szociális támogatásokra.A zárszóban Novák Katalin elmondta, a javaslat a családok jólétének növelését szolgálja és senkinek a helyzetét nem teszi rosszabbá.Szerinte nincs az előterjesztésnek olyan pontja, amely egy még hatályba sem lépett rendelkezést módosít. Azzal kapcsolatban, hogy miért húsz év után jár az időskorúak támogatása, közölte, ha vannak konstruktív javaslatok más időtartam meghatározására, megfontolják azokat.