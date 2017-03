Áder: Magyarországot és Lengyelországot közös célok és érdekek kapcsolják össze

Magyarországot és Lengyelországot közös célok és érdekek kapcsolják össze, a közös történelmi sors a mai törekvésekben is tetten érhető - jelentette ki Áder János köztársasági elnök pénteken Piotrków Trybunalskiban, a lengyel-magyar barátság napja alkalmából rendezett ünnepi gálaesten.A lengyel-magyar sorsközösségre, a szabadságharcok idején is tanúsított barátságra utalva Áder János elmondta: "A két nép barátságának a történelem mélységet, a rokonlelkűség megértést, a kölcsönös kíváncsiság pedig mindig megújuló erőforrást ad".Ez a barátság "túlélt már dicső királyságokat és gyilkos diktatúrákat, viharokat és vitákat, győzelmeket és vereségeket" - állapította meg a magyar államfő."Olykor a csatazajban találtunk egymásra, máskor csöndes verssorokban értettük meg egymást" - mutatott rá.

A közös sors nemcsak a múlt sorsfordító eseményeiben élhető át, "tetten érhető mai érzéseinkben, törekvéseinkben, az élet egyszerű, pátosztól mentes pillanataiban" - fogalmazott a magyar államfő.

A gálaesten Áder János a lengyel elnök, Andrzej Duda társaságában vett részt. Ez megelőzően a két államfő megbeszélést folytatott a piotrkowi középkori királyi várban. Az egyeztetést követő sajtóértekezleten Áder pozitívan értékelte a kétoldalú gazdasági kapcsolatokat, rámutatott az utóbbi években növekvő kereskedelmi cserére. Megerősítette: közös cél a közúti és energetikai infrastruktúra fejlesztése.

Kifejtette azt is, hogy a lengyel-magyar kapcsolatok története "sokkal több, mint dinasztiák históriája, államok szövetsége, vagy két ország vezetőinek kézszorítása". Hangsúlyozta: a két nemzetet "közös céljaik és érdekeik, a személyes jó emlékek, az úton-útfélen megtapasztalt közvetlenség láncszeme" kapcsolja ma egymáshoz.Leszögezte: Lengyelország és Magyarország között "stratégiai együttműködés áll fenn, mely jótékony hatással van a visegrádi csoport (V4) működésére". A V4-es együttműködés világos értékeken alapszik, ebből adódik a közös stratégia is, amely "abban segít, hogy jobban megvalósítsuk közös céljainkat az Európai Unióban" - emelte ki a magyar államfő.Magyarország és Lengyelország azon az állásponton van, hogy az EU-nak a nemzetállamok közösségének kell maradnia - közölte Áder János. Beszámolt arról is: Andrzej Dudával egyetértettek abban, hogy "nem az Egyesült Államok mintájára átalakuló Európában gondolkodunk"."Mi azt szeretnénk, hogy a nemzetállamok jogosítványai, szuverenitása a jövőben is megmaradjon, miközben egyébként az EU céljaival egyetértünk" - szögezte le.Fontos szempontnak nevezte azt is, hogy az EU-ban tapasztalható demográfiai problémákra a két ország "nem migrációs választ akar adni", hanem a családpolitika fejlesztésére, a családtámogatási rendszer bővítésére helyezi a hangsúlyt. "Egészen más válasz ez, mint amire egyébként néhány más nyugat-európai ország vállalkozik" - mutatott rá Áder János."Minden feltétel adott, hogy a következő hetekben, hónapokban akár kétoldalú keretben, akár a V4-formáció keretében, akár az EU fórumain, úgy mint eddig is, nem viták nélkül, de érvényesítsük azokat a szempontokat, elveket, értékeket, melyeket közösen vallunk, magyarok és lengyelek" - fejezte be nyilatkozatát Áder János.Áder Jánosnál a lengyel rádió munkatársa arról a csütörtöki bejelentésről érdeklődött, miszerint Budapesten emlékművet emelnének Lech Kaczynski néhai lengyel elnöknek. A köztársasági elnök "nagyon jó kezdeményezésnek" minősítette a fővárosi Fidesz erre vonatkozó tervét. Aláhúzta: Kaczynski politikai magatartása, életműve méltó az ilyen megörökítésre.