Áder: közös világunk akadályait emberséggel, odafigyeléssel, egymást segítve tudjuk legyőzni

Áder János - aki a centenáriumi év fővédnöke - azt is mondta, hogy Braille szerint ezt a társadalmi egyenlőséget egyedül a kommunikáció útján lehet elérni. Az államfő szerint Braille a korlátokat adottságnak vette, és olyan eszközöket keresett, amelyek átsegítették a korlátokon.



Élettörténetében talán nem a végeredmény, a ma is széles körben használt Braille-írás kifejlesztése a legfontosabb tanulság, hanem az elszántság - fűzte hozzá Áder János.



A világot úgy kell alakítanunk magunk körül, hogy abban boldogulni lehessen azoknak is, akiknek ez a világ a másik arcát mutatja - fogalmazott Áder János. Felidézte, hogy az MVGYOSZ immár száz éve szolgálja a kommunikációt vakok és látók között, a szövetségnek ma már 22 egyesülete és 14 ezer tagja van. A szervezet azért jött létre egykor, hogy a látássérültek méltó életet élhessenek, tehetségük szerint tanulhassanak, a megszerzett tudással hasznos munkát végezhessenek, éppen úgy, mint bárki más - mondta az államfő.



Áder János beszéde után átadták a látássérültekért végzett kiemelkedő társadalmi munka elismeréseként az MVGYOSZ által adományozható Louis Braille emlékérmeket.



Az ünnepség részeként délelőtt százan vehettek át centenáriumi emlékplakettet, és kiállítás nyílt a szervezet elmúlt 100 évéből összegyűjtött relikviákból, valamint Kádár Nagy Lajos Holló László-díjas látássérült képzőművész kisplasztikáiból.



Az évforduló alkalmából a héten több program - könyvbemutató, monodrámai előadás és vakvezető kutyás bemutató - is várja az érdeklődőket.