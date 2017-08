Áder klímaügyben lobbizik Macronnál

A magyar köztársasági elnök - akinek levele hivatalának honlapján csütörtökön jelent meg - külön megemlítette az ENSZ klímatárgyalásainak legközelebbi fordulóját, a bonni COP23-at, valamint a francia államfő által decemberre összehívott párizsi csúcstalálkozót, amelyeken már az általa felvenni javasolt szubnacionális szervezetek is részt vehetnének. Áder János az ENSZ főtikárának, António Guterresnek támogatását is élvezi



Áder megjegyzi, olyan ország államfőjeként fordul francia kollégájához, amely az Európai Unióban elsőként ratifikálta a Párizsi Megállapodást, és amelynek fővárosa Közép-Európában elsőként csatlakozott az Under2 világméretű mozgalomhoz, és amely a nemrég megalapított America's pledge klímavédelmi hálózat gerincét is adja.



"Kék Bolygónk" klímájának megvédése mára a legfontosabb politikai kérdéssé vált - szögezte le az államfő, aki szerint ettől függ jólétünk és biztonságunk, hiszen civilizációnk jövője okos és előrelátó alkalmazkodásunkon múlik. Hozzátette, köztársasági elnökként ezért is tekinti személyes ügyének, hogy Magyarországon minél szélesebb társadalmi és politikai egyetértés övezze a környezeti fenntarthatóságot szolgáló erőfeszítéseket.



A természet napról napra figyelmeztet bennünket az emberi tevékenység által előidézett klímaváltozás mind súlyosabb következményeire, és Emanuel Macron maga is személyes ügyének tekinti e veszélyes folyamat megfékezését - mondja a köztársasági elnök. Szerinte ez minden ország és minden ember közös érdeke, még azoké is, akik ma még nem osztják az ENSZ által felkért tudósok egybehangzó álláspontját a klímaváltozás okairól és a szükséges teendőkről.



Az államfő szerint nyilvánvaló, hogy az Egyesült Államok kormányzatának részvétele nélkül a közös célok nehezebben érhetők el, mint azt a Párizsi Megállapodás aláírásakor remélni lehetett. Új szövetségesekre van szükségünk - rögzítette, majd közölte: az előttünk álló időszak a klímaegyezmény végrehajtásáról, a részletszabályok kidolgozásáról, a nemzeti vállalások erősítéséről és a finanszírozásról szól.



Áder János szerint mostantól még fontosabb lesz azoknak a szubnacionális szerveződéseknek (Under2, America's pledge, Climate Alliance, Covenant of Mayors for Climate & Energy) a szerepe, illetve esetleges közös képviselete, amelyek eddig is sokat tettek a klímavédelem érdekében. Előrevetítette azt is, hogy a szövetségi államok, tartományok, városok szerepe is felértékelődik.



Ezek az entitások az államfő szerint mind a lakosságuk számát, mind gazdasági erejüket tekintve a Párizsi Megállapodás legfontosabb szereplői lesznek, ezért mindenki érdekének nevezte bekapcsolásukat a klímaegyezmény végrehajtásába.