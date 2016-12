Áder Jánost jelöli a Fidesz államfőnek

Kósa Lajos a Fidesz Dobogókőn tartott elnökségi ülése után a Magyar Időknek hangsúlyozta: a kétnapos ülésen konszenzus volt arról, hogy Áder János államfő - akinek jövő májusban jár le a mandátuma - legyen a köztársaságielnök-jelölt.



Kósa Lajos elmondta azt is, hogy az ülésen áttekintették a politikai helyzetet, és foglalkoztak a kampányhoz kapcsolódó szervezeti és személyi kérdésekkel. Hozzátette: azt tekintették át, hogy a választókerületi elnökök megbízása, további kinevezése miként történjen.



Mint ismert, Orbán Viktor a múlt héten arról beszélt, hogy miután az elnökség tárgyal a köztársasági elnök lehetséges személyéről, a parlamenti frakciókkal is megvitatják a jelölteket. A miniszterelnök jelezte, javaslatát csak azt követően fogja megtenni, ha meghallgatták a különböző véleményeket. Arról is beszélt: Áder Jánost nagyra értékeli, és a komoly lehetőségek között van, hogy ő folytassa a munkáját.



Korábban a sajtóban Balog Zoltán, az emberi erőforrások miniszterének neve is felvetődött a köztársasági elnöki poszt kapcsán - írta a lap.