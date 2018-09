Áder: idén nyáron szinte felforrt a bolygó

Előadásában úgy fogalmazott: idén nyáron szinte felforrt a bolygó, amit a több országban pusztító erdőtüzek, aszálykárok, folyók Magyarországon is tapasztalható alacsony vízállása és rekordszámban jelentkező hőhullámok is jól mutatnak, miközben a világ más területein a korábbinál nagyobb áradások és viharok jelentkeztek.Kiemelte, mára 97 százalékos tudományos konszenzus alakult ki arról, hogy a Föld felszínének hőmérsékletét a légkörben az emberi tevékenység miatt egyre nagyobb arányban jelen lévő üvegházhatású gázok, elsősorban a szén-dioxid okozza. Áder János rámutatott arra is, hogy a természeti katasztrófák súlyos társadalmi konfliktusokhoz is vezetnek, hiszen az emberek érthető módon elmenekülnek azokról a területekről, ahol nem biztosítottak a megélhetés feltételei. Példaként említette erre Szíriát, ahol egy hároméves aszályt követően alakult ki polgárháborús helyzet."A víz élet és halál kérdése" - hangsúlyozta az államfő, aki szerint a vizek megóvása nélkül nem teljesíthetők az ENSZ fenntartható fejlődést szolgáló olyan céljai, mint az éhezés és a szegénység felszámolása.Elmondta, a vízzel kapcsolatban nemcsak az jelenthet problémát, ha abból kevés áll rendelkezésre. Mint fogalmazott: a túl sok, továbbá a szennyezett víz is drámai helyzetekhez vezet. Áder János utóbbira példaként említette, hogy a Föld népessége másodpercenként 20 ezer darab műanyagpalackot használ fel, azoknak pedig csak töredékét hasznosítja újra, így az óceánokban mostanra az űrből is jól látszó hulladékszigetek alakultak ki.Az államfő bemutatott több a vízproblémák megoldására szolgáló eljárást, köztük sok magyar találmányt is, így például egy a szennyvizet növények és állatok segítségével tisztító állomást, egy napenergiával működő kútfúró és víztisztító berendezést, valamint egy a talaj vízmegtartó képességét javító természetesen lebomló permetet.Áder János emellett arra kérte a diákokat, jövőjük érdekében próbálják ők is védeni környezetüket, például víz- és energiatakarékossággal, továbbá szelektív hulladékgyűjtéssel, illetve a műanyag szatyrok és zacskók használatának mellőzésével. A klímaváltozásról és a vízválságról érdemes beszélni, az ugyanis közös felelősséget és tennivalót jelent - tette hozzá.