Áder: egy ország szellemi kisugárzásának van befolyása a gazdaságra és a politikára is

Az államfő feleségével, Herczegh Anitával a Sándor-palotában fogadta a Magyarország Barátai Alapítvány tagjait, és köszöntő beszédében úgy fogalmazott, "önök hisznek a közvetlen tapasztalatok, a kiváló teljesítmények és a személyes kisugárzás sorsformáló erejében, és tudják, hogy a közös munkához a bizalmat, a vitákhoz a józan megértést csak a kölcsönös tisztelet adja meg. A tisztelet ereje pedig annál nagyobb, minél többet tudunk egymásról".



A köztársasági elnök megköszönte a megjelenteknek, hogy hűséges barátai Magyarországnak, és munkájuk, kapcsolataik révén növelik a hazánk iránti érdeklődést, árnyalják a rólunk alkotott képet, öregbítik az ország jó hírét, és jobb időben erősítik kisugárzását.



Áder János hozzátette, hogy nem a híradások sokszor felszínes és leegyszerűsítő világában teszik ezt, hanem ott, ahol az igazi értékek kerülnek mérlegre, ahol az elismerés a valódi teljesítménynek szól, ahol a párbeszéd alapja a nyitottság és az őszinte odafigyelés, ahol ugyanazzal a mércével mérjük a magunk és a másik véleményét is.



Az államfő hangsúlyozta: a Magyarország Barátai Alapítvány szervezésében megvalósuló világtalálkozó résztvevői segítenek abban, hogy a magyarok becsülete megmaradjon.



Vizi E. Szilveszter, az alapítvány kuratóriumának elnöke arról beszélt, hogy a világ minden tájáról Budapestre érkezett résztvevők azért jöttek el negyedik alkalommal is, hogy hitet tegyenek a barátság mellett, és hitet tegyenek amellett, hogy szeretik Magyarországot, a magyar kultúrát.



Jelezte, most először nemcsak azokat köszönthetik Budapesten, akik magyar gyökerekkel rendelkeznek, hanem olyanokat is, akik megszerették Magyarországot és a kultúrát.



A Magyarország Barátai Alapítvány negyedik világtalálkozóját tartja május 5-7-én, a konferencián felszólalnak a kormány tagjai.



Az alapítvány hídszerepet vállalt a Kárpát-medence és a diaszpóra magyarsága között. Küldetése, hogy Magyarország eseményeiről és a magyarok eredményeiről értékközpontú, de pártatlan tájékoztatást nyújtson. Tagjai a világban élő, sikeres és a magyar kultúrát szerető, jelentős külföldön élő magyarok és külföldiek. Az alapítvány a Magyarországról és a magyarokról a világban kialakult képet kívánja teljesebbé, korrektebbé tenni.



A világtalálkozón a magyar tudományról, művészetekről és sportról, valamint a magyar kisebbségekről tartanak kerekasztal-beszélgetéseket, és előadást tartanak a magyar politikai közélet jeles szereplői.



A világtalálkozóra 24 országából kétszáz résztvevő érkezett.