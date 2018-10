Áder: a V4-ek szerint tartós kihívás marad a migráció problémája

Áder János Andrzej Duda lengyel köztársasági elnök szavait idézve azt mondta: a visegrádi országoknak "elégtételt" jelent, hogy a migrációval kapcsolatban évek óta hangoztatott véleményükkel most már az Európai Unió (EU) valamennyi vezetője egyetért.



A visegrádi országok már három éve szorgalmazzák a külső határok védelmét, a származási országok támogatását, annak érdekében, hogy elejét vegyék a további migrációs hullámoknak. Valamint az illegális bevándorlás kontrollálásához hot spotok létrehozását, hogy el lehessen dönteni, ki politikai menekült, és ki az, aki csak a jobb élet reményében akar idejönni, illetve azon államok - például Törökország, Jordánia, Libanon - támogatását, amelyek első biztonságos országként fogják fel meg a migránsokat - idézte fel az államfő.



Ezekben az elvi kérdésekben végre egyetértés van, ugyanakkor jó lenne, ha tettek, határozott lépések, cselekvések is történnének végre a migrációval kapcsolatban - hangsúlyozta Áder János.



Az államfő szerint a tanácskozás mindhárom témája - az unió jövője, szociális kérdések, valamint a technikai fejlődés, a foglalkoztatottság növelése és az életszínvonal emelésének lehetőségei - a közös jövőről szóltak, arról, hogyan képzelik el a jövőt nem csak a V4-es formációban, hanem az EU tagjaként is.



Az unió helyzetéről azt mondta, az alapító atyák szelleme és öröksége elég ahhoz, hogy megalapozottan gondolkodhassanak az EU jövőjéről.



A balkáni országok felé azonban komoly adóssága van az EU-nak, ugyanis ezeket az országokat évtizedek óta hitegetik a csatlakozás lehetőségével, emiatt pedig Macedóniában, Montenegróban, Albániában és Szerbiában "hiteltelenné" vált az unió - mutatott rá Áder János.



Arra az újságírói felvetésre, hogy egyre többen szorgalmazzák az uniós határvédelmi ügynökség, a Frontex szerepének megerősítését, az államfő azt válaszolta, a magyar álláspont szerint a közös határokat a nemzeti hadseregnek kell védenie. Ha azonban egy ország nem képes erre saját erejéből, mert gyenge a hadserege vagy nem áll rendelkezésre elég költségvetési források, akkor segítséget nyújthat a Frontex - tette hozzá.



A V4-ek államfői csütörtökön kezdődött találkozójukon három megbeszélést folytattak a napirenden szerepelt témákról. A visegrádi csoport államfői utoljára 2017. október 14-én találkoztak Szekszárdon, amikor a biztonságpolitika, a körforgásos gazdaság és az információs technológia volt a tanácskozás fő témája.