Áder: a természetfilmek a közös életről szólnak

Az államfő hangsúlyozta, egy ilyen fesztiválon örülni lehet annak, hogy a sok aggódnivalón túl "mégiscsak megvan még bennünk a kíváncsiság, a rajongás természeti értékeink iránt és az önzetlen tenni akarás, hogy mindez a következő nemzedékek számára is megmaradhasson".



Áder János méltatta a rendezvényt, amely - mint mondta - pár év alatt komoly rangot vívott ki magának, az első három fesztiválon szereplő művek később más versenyeken majdnem 100 díjat nyertek világszerte.



A köztársasági elnök kifejtette, hogy a fesztiválra 104 országból érkezett nevezés és 1500 filmből válogathatták ki a legjobbakat a bíráló bizottság tagjai, valamint a látogatók száma már tavaly megnégyszereződött az legelső évhez képest.



"Bízom benne, hogy az előbb országossá váló, mára pedig határon túli városokat is elérő vetítések révén a fesztivál hatósugara egyre nagyobb lesz, és ezzel arányosan nő a szemléletformáló képessége is" - tette hozzá. Áder János felidézte David Attenborough angol természetfilmes mondatait: "az elmúlt 50 év nagy részét a vadon kutatásával töltöttem. Filmre vettem élőlényeket természetes környezetükben, bizonyos mértékig kerülve az embert. Az évek során azonban egyre nehezebb volt igazi vadont találni." Az államfő hozzáfűzte: a természetfilmesek szívük szerint leginkább kerülnék az embert, mivel már régóta többet vesz el a természettől, mint amennyit az pótolni képes.



Karas Monika, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) elnöke azt mondta, az NMHH Médiatanácsa nagy figyelmet fordít arra a Mecenatúra program keretében, hogy új magyar természetfilmeket készítsenek az alkotók és láthassanak a nézők, ezért a kezdetektől hűséges támogatói a gödöllői fesztiválnak is. A természetfilmek ugyanis két szempontból is fontos küldetést tudhatnak magukénak, egyrészt művészeti élményt nyújtanak, másrészt dokumentálják, megörökítik környezetünk jelenlegi állapotát az utókornak.



Nagy István agrárminiszter elmondta, hogy a gazdálkodók úgy tekintenek a földre, hogy azt az unokáiktól kapták kölcsön azért, hogy jobb állapotban tudják visszaadni. Hozzátette, hogy a minisztérium 2015 óta jelenik meg szakmai partnerként a rendezvényen, ahová kitelepülnek a nemzeti parkok és az erdészetek.



A IV. Nemzetközi Természetfilm Fesztivált, számos kísérőprogrammal együtt május 25. és 27. között rendezik meg Gödöllőn.