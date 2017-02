A zöldhatáron próbálnak átjutni: több száz migráns várakozik Szabadkán - galéria

Több száz migráns várakozik Szabadka külterületén, az újvidéki vasútvonal közelében arra, hogy megpróbáljon átjutni Magyarországra a zöldhatáron keresztül - tapasztalta a helyszínen kedden az MTI tudósítója.A magukat sátrakban, fóliával fedett kalyibákban, illetve a bontás alatt lévő egykori téglagyár melléképületeiben meghúzó migránsok között sokan voltak, akik már megpróbáltak átjutni a szerb-magyar határon, de a rendőrök és katonák feltartóztatták és visszafordították őket. Akadt olyan pakisztáni férfi, aki elmondása szerint hét-nyolc alkalommal próbálkozott sikertelenül, ám kedd vagy szerda éjszaka újra kísérletet tesz.A várakozók kivétel nélkül mind fiatal, esetleg középkorú férfiak, akik közül többen is azt mondták, szinte lehetetlen átjutni a magyar határon, akár nagyobb csoport tagjaként, akár csupán ketten-hárman indulnak el, mert sok a rendőr és katona.A migránsoknak önkéntesek rendszeresen ételt és ital osztanak, időnként ruhákat és cipőket is kapnak a várakozók, és a táborhelyeket felkeresik a Médecins du Monde segélyszervezet orvosai is.