A veronai buszbaleset mentésének vezetőit tüntette ki Szijjártó Péter

Ezüst emlékplakettet adott át szerda reggel Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Veronában azoknak, akik a magyar autóbusz január 20-i szerencsétlensége után részt vettek a mentésben és az áldozatok megsegítésében.A minisztérium által az MTI-hez eljuttatott beszédében a tárcavezető kijelentette, talán nem túlzás azt mondani, hogy bárki, aki bármilyen módon érintett a tragédiában és a helyzet kezelésében, élete legszörnyűbb órái között tartja számon ezt az éjszakát.

Szavakkal megköszönni ilyen segítséget nem lehet. Önök Magyarország és a magyar emberek igaz barátainak bizonyultak, és egész Magyarország hálás Önöknek

- hangoztatta Szijjártó Péter.Aláhúzta, hogy minden nemzet életében történnek fájó tragédiák, és a magyarságnak a történelem során ebből is megadatott bőven. A veronai tragédiát pedig az is súlyosbítja, hogy a 16 halott közül 11 gyerek volt - mondta el a miniszter. Felidézte, hogy 18 évvel korábban Ausztriában már történt hasonló sorscsapás.

Minden áldozat pótolhatatlan és feldolgozhatatlan veszteséget jelent családjaiknak és Magyarországnak

Szijjártó Péter emlékplakettet ad át Cinzia Ricciardinak, Veneto tartomány közlekedésrendészete főkapitányának a január 20-i veronai buszbaleset során nyújtott mentési munkálatokért

- hangsúlyozta a miniszter. Csak azt kívánhatjuk, hogy soha többé ne kelljen hasonlót átélni - tette hozzá.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy a tragédia nyomán "példás, felemelő és megható összefogás" jött létre mind Olaszországban, mind Magyarországon, a tragédiát követő órákban egymás után érkeztek a felajánlások, a Veronában élő magyarok és olaszok egy emberként mozdultak meg. Valamennyi, a segítségét felajánló, jó szándékú olasz embernek is köszönetet mondott.A rövid beszédet követően a miniszter ezüst emlékplakettet adott átSalvatore Mulas veronai prefektusnak,Flavio Tosi polgármesternek, az autópálya-felügyelet elnökének,Enzo Mangini veronai rendőrfőkapitánynak,Cinzia Ricciardinak, Veneto tartomány közlekedésrendészeti főkapitányának,Girolamo Lacquanitinek, a veronai autópálya-rendőrség főkapitányának,Michele De Vincentis veronai tűzoltóparancsnoknak,Giovanna Ghirlandának, a veronai Borgo Róma és Borgo Trento Egyesített Kórházak főigazgató-helyettesének,Pietro Girardinak, aki a veronai Szent Bonifác Kórház főigazgatója,Attilio Galenónak, a dél-veronai autópálya-rendőrség főkapitányának,Valerio Avesani San Martinó-i polgármesternek,Giancarlo Gianinak, a Croce Verde Mentőszolgálat parancsnokának,Alessandro Ortombina, a Croce Rossa Mentőszolgálat parancsnokánakés Pintér Lajos tiszteletbeli főkonzulnak.A rendezvényen a miniszter tájékoztatása szerint sokan jelen voltak a mentés résztvevői közül; sok orvos, tűzoltó, rendőr is megjelent, akik január 21-én hajnalban Verona mellett az autópályán mentették az embereket a lángoló roncsból, illetve a kórházakban igyekeztek segíteni az áldozatokon.Az emlékplakettek átadása után a miniszter ellátogatott a baleset helyszínére, ahol rövid megemlékezést tartottak, gyertyát gyújtottak, és Szijjártó Péter elhelyezte a helyszínen a minisztérium koszorúját és azt a koszorút, melyet az áldozatok családjai közösen készíttettek, és a balesetben elhunytak arcképei is láthatók rajta.