A veronai buszbaleset áldozatait "zaklató" biztosító felsővezetőit rendelte be az MNB

A jegybank mindenkor elvárja, hogy a magyar biztosítók az ügyfeleikkel szemben nemcsak korrekt és jogszerű magatartást tanúsítsanak, hanem azt is, hogy súlyos megrázkódtatást átélt ügyfeleik ügyeit kifejezett tapintattal, empátiával és emberséggel kezeljék - áll az MNB lapunkhoz eljuttatott közleményében.



A Magyar Nemzeti Bank (MNB) is értesült a veronai buszbalesetben érintettek biztosítói kárrendezésének sajnálatos körülményeiről, továbbá a mai napon a Kormány is kezdeményezte a jegybanknál az eset kivizsgálását.



Az MNB a hozzátartozói sérelemdíjak kifizetéséhez kapcsolódó ügyek mielőbbi megnyugtató rendezése érdekében a mai napon berendelte a kárrendezést végző biztosító társaság legfelsőbb vezetését és személyesen kért azonnali tájékoztatást az aktuális körülmények részleteiről.



A jegybank ezt megelőzően – a kárrendezés gördülékenysége érdekében – már korábban több körben egyeztetett a Magyar Biztosítók Szövetségével (MABISZ), illetve az érintett biztosítóval is, és egyértelműen megfogalmazta, hogy ebben a különösen felkavaró esetben fokozottan emberséges eljárást vár el. Az MNB határozott álláspontja, hogy a biztosítónak az ügyet minden körülmény között a károsultak érdekeinek figyelembevételével, s – különösen az elhunytak hozzátartozóival szemben – megértéssel és etikailag elfogadhatóan kell kezelnie.



Az MNB a biztosító társaságok tevékenységét folyamatos felügyelés keretében üzleti megbízhatósági és fogyasztóvédelmi szempontból is nyomon követi, s hatáskörén belül jelen ügyben is a fogyasztói érdekek kiemelt szem előtt tartásával fog eljárni.



A jegybank minden Magyarországon működő biztosítótól elvárja, hogy azok ügyfeleikkel szemben korrekt, jogszerű és etikus magatartást tanúsítsanak, s a velük kötött szerződéseknek megfelelően nyújtsanak szolgáltatást kár felmerülése esetén, valamint teljesítsék kár- vagy sérelemdíj kifizetési kötelezettségüket.



Korábban írtuk:

A kormány azonnali vizsgálatot kér a Magyar Nemzeti Banktól (MNB) a veronai buszbaleset áldozatainak hozzátartozóit "zaklató biztosító" miatt - tudatta a Miniszterelnöki Kabinetiroda pénteken az MTI-vel.



"Felháborítónak tartjuk", hogy a veronai buszbalesetet áldozatainak hozzátartozóit az egyik biztosítótársaság megalázó eljárásnak és elmeorvosi vizsgálatnak teszi ki. Ez teljesen elfogadhatatlan és megalázó - áll a Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkára által jegyzett közleményben.



A kormány az ügy miatt a pénzügyi felügyeletet ellátó MNB-hez fordul és azonnali vizsgálatot kér - közölte a kabinetiroda.



A Blikk pénteki számában számolt be arról, hogy a veronai áldozatok kártérítésre jogosult hozzátartozóit elmeorvosi vizsgálatnak vetették alá az ügyben érintett biztosítótársaság kérésére.



Az olaszországi Verona közelében tavaly január 20-án éjjel 17-en vesztették életüket, mikor a budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium diákjait és tanárait szállító busz balesetet szenvedett. A buszon ötvenhatan utaztak, 43 gyermek, 11 felnőtt és a két sofőr.