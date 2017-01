A védőnőket is bevonják a méhnyakrákszűrésbe

Rétvári Bence a méhnyakrák-megelőzési hét alkalmából közölte: ezzel egyben "közel viszik" a szűrést a kistelepüléseken élő nőkhöz; így olyan nőket is megnyernek a szűrésre, akik tíz vagy annál több éve nem voltak nőgyógyásznál.



Elmondta: Magyarországon évente mintegy négyszáz nő hal meg méhnyakrák miatt. Az egészségbiztosító adatszolgáltatása szerint évente a veszélyeztetett korosztályba tartozó 25-65 éves nők mintegy 30 százaléka veszi igénybe a 2004 óta működő szervezett méhnyakszűrést és a diagnosztikai célú vizsgálatokat. Célkitűzés a magasabb arány elérése a jól kiépített, térítésmentes, meghívásos szervezett méhnyakszűrésen való részvétellel.



Az új program keretében a szűrést magas szintű elméleti, kommunikációs és gyakorlati képzés által felkészített védőnő is végezheti. Így a korábban kiképzettekkel együtt már 1381 védőnő végezheti a szűrést, közülük 964-en hátrányos helyzetű településeken tevékenykednek - tette hozzá az államtitkár.



Rétvári Bence tájékoztatása szerint a jelenleg uniós támogatással zajló kurzusok nyomán a védőnőknek már csaknem 55 százaléka jogosulttá válik a méhnyakrákszűrés végzésére, a romák által sűrűbben lakott megyékben pedig ez az arány közelíteni fogja a 70 százalékot.



Hangsúlyozta: a szűréssel korán felfedezhetik a daganatos elváltozást, a méhnyakrák elleni védőoltással pedig a betegség kialakulását leggyakrabban okozó humán papilloma vírus (HPV) fertőzések válnak megelőzhetővé.



Ezért a kormány - a hazai oltási rend további erősítése érdekében - térítésmentes oltásként 2014 szeptemberétől bevezette a HPV elleni védőoltást a 12. életévüket betöltött és az általános iskola 7. évfolyamát végző lánygyermekek számára.



Az intézkedés célja az, hogy fokozatosan egyre több fiatal kapja meg az oltást, és ezzel a méhnyakrák hazai előfordulása évek, évtizedek múlva nagymértékben csökkenjen, a jelenlegi 80 százalékos átoltottsági arány Európában is kimagasló adat - közölte Rétvári Bence.