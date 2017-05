A történelem írásbelikkel folytatódnak ma a vizsgák

A vizsgákon változás, hogy a témák szűkültek, résztémák kimaradtak, például politika-, eseménytörténeti egységek, ami mintegy 15 százalékos csökkentés, és több esetben az érdemi tartalmak, folyamatok beépültek az általánosabbá váló gondolatsorokba. Néhány esetben pontosították a témakörök címét is.



Az írásbeli és a szóbeli vizsgarészekre adható pontok aránya mindkét szinten a jelenlegi 90-60-ról 100-50-re módosul. Az írásbeli feladatokra adható 100 pont pedig 50-50 arányban oszlik meg a teszt és az esszék között - tette közzé honlapján az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.



Mind közép-, mind pedig emelt szinten új feladattípusként jelenik meg a komplex tesztfeladat.



Ez alkalmas lehet arra, hogy a vizsgázó egy vagy több forrás segítségével összetettebb, több kompetencia alkalmazását igénylő forráselemzést végezzen el egy adott témakörön belül. A komplex tesztfeladat a 12 tesztkérdés egyikét képezi, helyes megoldásával a legmagasabb pontszám szerezhető meg a tesztfeladatok között.



Az esszékérdések száma csökkent, középszinten eddig nyolc lehetőségből hármat választott a vizsgázó, ehelyett az új vizsgaleírás szerint négyből két témát választhat, emelt szinten pedig az eddigi tízből négy helyett hatból hármat választhat. A változtatás oka, hogy a pedagógiai mérési adatok azt mutatják, az alacsonyabb számú esszéfeladatok is megfelelően mérnek, emellett költséghatékonysági és környezetbarát szempontokat is figyelembe vettek.



Emelt szinten a kevesebb esszé miatt az időkeret felosztása is változik. Eddig 90 perc jutott a tesztre és 150 perc az esszékre, most 100 perc a tesztre és 140 perc az esszékre az esszék számából fakadóan.



Ezen a szinten új esszétípus jelenik meg, a komplex feladat, amely irányulhat például valamely, több korszakon átívelő történelmi probléma bemutatására, vagy azonos korszakban párhuzamosan zajló magyar és egyetemes történelmi események összehasonlítására, vagy két különböző korszak eseményeinek összevetésére.



A 2016/2017-es tanév május-júniusi vizsgaidőszakában az érettségi vizsgán az állami tankönyvfejlesztésért és kiadásért felelős szerv által kiadott, kronológiai adattáblázatot nem tartalmazó középiskolai történelmi atlasz és a 2015/2016-os tanévben tankönyvjegyzékre került középiskolai történelem atlaszok is használhatóak - jelezték.