A Teréz körúti robbantó egymillió eurót akart a BM-től

Keresztes Imre közleményében azt írta: a gyanúsított egymillió eurót kívánt a Belügyminisztériumtól további robbantások elkövetésével fenyegetve megszerezni.



A gyanú szerint P. László a Teréz körúti robbantást követően e-mailt küldött a Belügyminisztériumnak, melyben leírta a két rendőrjárőr megölésének szándékával működésbe hozott robbanószerkezet összetételét, elkészítésének lépéseit, és jelezte, hogy egy későbbi időpontban konkrét követelésekkel fog előállni.



A főügyészség szerint a gyanúsított szándéka az volt, hogy rákényszerítse Magyarország Belügyminisztériumát: fizessenek ki a részére egymillió euró készpénzt. Azzal fenyegetett, hogy a rendelkezésére álló nagy mennyiségű robbanóanyaggal emberi életek kioltását eredményező robbantások fognak történi, ha nem teljesítik a követelését - ismertette a főügyész. Keresztes Imre megjegyezte: ezért a bűncselekményért 2 évtől 8 évig terjedő szabadságvesztés szabható ki.



A két rendőrt megsebesítő robbantással összefüggésben rögzítette: a főügyészség azzal is kiegészítette a gyanúsítottal közölt tényállást, hogy a férfi meg akarta szerezni a járőrök szolgálati fegyverét.



Keresztes Imre azt írta: a robbanás ereje alkalmas volt arra, hogy a közvetlen közelében lévő járőrök, illetve a detonáció 2,5-3 méteres körzetében tartózkodó járókelők az életüket veszítsék, a távolabb lévők testi épsége, egészsége pedig jelentős veszélybe kerüljön. Erre tekintettel a főügyészség már előre kitervelten, aljas célból, több ember és hivatalos személy sérelmére, több ember életét veszélyeztetve elkövetett emberölés bűntette kísérletének megalapozott gyanúját közölte P. Lászlóval pénteken. Ezért a bűncselekményért már életfogytig terjedő szabadságvesztés is kiszabható.



A nyomozás határideje szeptember 14..



Tavaly szeptember 24-én éjjel robbantottak a főváros VI. kerületében, a Teréz körúton egy földszinti üzlethelyiségnél. A detonációban két rendőr megsérült, a gyalogos rendőrjárőr páros nőtagja életveszélyesen, férfi tagja súlyosan. A rendőrök nyolc hónap után, idén júniusban álltak újra szolgálatba.



A robbantás gyanúsítottját október 19-én Keszthelyen fogták el. P. Lászlót eddig előre kitervelten több emberen, hivatalos személy sérelmére elkövetett emberölés kísérletével és robbanóanyaggal visszaéléssel gyanúsították.



A Központi Nyomozó Főügyészség idén februárban jelentette be, hogy folytatólag kihallgatásán P. László lényegében beismerte a bűncselekmény elkövetését. A gyanúsított előzetes letartóztatását legutóbb július végén hosszabbította meg a bíróság október 21-ig. A Budai Központi Kerületi Bíróság azzal indokolta döntését, hogy "annak ellenére, hogy a gyanúsított az eljárás korábbi szakaszában beismerő vallomást tett, ugyanakkor őszinte megbánást nem tanúsít, magatartása együttműködőnek nem tekinthető, az eljárással kapcsolatosan az érdektelenségét hangoztatja".