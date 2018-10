A teljes magyar felsőoktatásra kiterjesztenék a Corvinus új működési modelljét

A Corvinus Egyetem új működési modelljéhez vezető folyamatot az egész magyarországi felsőoktatásra szükséges kiterjeszteni - erről az innovációs és technológiai miniszter beszélt szombaton Pécsett.



Palkovics László a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának (HÖOK) tisztújító közgyűlésén azt mondta: az a cél, hogy egy egyszerűbb, hatékonyabb működési környezet révén megteremtsék a versenyképesség alapjait a felsőoktatásban.



Hozzátette: azt szeretnék, ha a magyar egyetemek ugyanolyan feltételek mellett tudnának működni, mint más országok egyetemei vagy egy magyarországi magánegyetem, és nem terhelnék az intézményeket feleslegesen olyan ügyek, ami ebbe a struktúrába nem fér bele.



Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszter szeptemberben jelentette be: jövő július 1-jétől állami alapítású alapítvány tartja fenn a Corvinus Egyetemet, amely közhasznú felsőoktatási intézményként működik majd.



A döntés célja, hogy az egyetem nemzetközileg még magasabb színvonalú legyen és hosszú távon is piacképes diplomát adjon ki.



Palkovics László a pécsi konferencián beszélt arról, hogy a termelékenység növekedéséhez elengedhetetlen Magyarország és a hazai tulajdonú vállalkozások innovációs képességének javítása, ehhez pedig az egyetemek biztosíthatnak hátteret. Jelezte: az egyetemekre szeretnék ráépíteni azt a támogató funkciót, amely a vállalkozások innovációs képességének fejlődéséhez vezet. Ha ez nem valósul meg, komoly gondokkal szembesülnek a 30 éve létező, első generációs magyar vállalatok - mutatott rá.



Palkovics László méltatta a HÖOK elmúlt időszakban végzett munkáját, kezdeményező- és tárgyalókészségét. Megjegyezte, hogy együttműködési megállapodást terveznek a szervezettel annak érdekében, hogy Magyarország jobb hely legyen, sőt, 2030-ra az Európai Unió öt legélhetőbb országa közé kerüljön. Bódis József, az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) oktatási államtitkára elmondása szerint "azt, ami most a Corvinus Egyetemmel történik", legalább jogszabályi szinten szeretnék a többi felsőoktatási intézmény számára is biztosítani. Minden intézménynek meg kell adni a lehetőséget arra, hogy eredményesen tudjon gazdálkodni és meg tudja valósítani azt a küldetést, amire hivatott - jelentette ki.



Az államtitkár beszélt arról is, hogy átdolgozzák, frissítik a kollégiumfejlesztési programot, vannak teendők a tanulmányi ösztöndíj és a felsőoktatási bérek tekintetében. Szeretnék, ha utóbbiak közelednének a nemzetközi egyetemi felsőoktatás szintjéhez. Betlehem József, a Pécsi Tudományegyetem rektorhelyettese arról beszélt, hogy az 1367-ben alapított egyetem olyan szellemiséget kínál az ott élőknek, a régiónak, amire büszkék lehetnek. Az egyetem törekszik arra, hogy kiemelje és segítse a tehetséges fiatalokat, akik az ott szerzett ismeretekkel gyarapítják Magyarországot és az egyetemes tudást - tette hozzá.



Decsi István (Fidesz-KDNP), Pécs alpolgármestere azt mondta, hogy a baranyai megyeszékhely számára a Pécsi Tudományegyetem jelenti az állandóságot, a jövő biztonságának feltételeit, a hagyományok, a kultúra, tudomány ápolásának egyik legfontosabb intézményét.



A város nemcsak azért büszke az egyetemre, mert ez az ország legkorábban alapított egyeteme és számos tudományterületen nyújt színvonalas oktatást, hanem azért is, mert sikerei összeforrnak a város, az ország életével - közölte. Mint mondta, Pécsen 650 évvel ezelőtt megvoltak és ma is megvannak egy jól működő egyetem fennállásának, egy sikeres karrier alapításának feltételei. Gulyás Tibor, a HÖOK leköszönő elnöke az érdekképviseleti szervezet elnökségének elmúlt négy éves munkáját értékelve példaként említette, hogy rendbe tették a gazdálkodást, etikai chartát dolgoztak ki, külhoni hallgatói önkormányzatokat támogattak és egyebek mellett hallgatókat támogató mentorprogramokat indítottak.



Udvardy György pécsi megyéspüspök arról beszélt, hogy minden, a célját szem előtt tartó közösség számára alapvető érték a bizalom és a tekintély, amire építhet. Amikor bizalomról beszélünk, azt éljük meg, amik vagyunk: bízom a jóban, a másik jóakaratában, abban, hogy közösen szeretnénk a köz javáért fáradozni. A tekintélyben pedig megjelenik a felkészültség, a szakmai tudás, a vezetés képessége, az érdekeknek megfelelő leghatékonyabb képviselet - fejtette ki. A püspök azt kérte a jelenlévőktől, ki-ki a maga területén igyekezzen "előmozdítani" a bizalom és a tekintély jelentőségét a közösségekben.