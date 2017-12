A téli szünetben sem maradnak meleg étel nélkül a rászoruló gyerekek

Az idei téli szünetben is igényelhetik a rászoruló tanulók szülei az ingyenes étkeztetést a gyermekeik számára - tájékoztatta az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért felelős államtitkársága kedden az MTI-t.



A kormány 2015-ben hozott döntést a szünidei gyermekétkeztetés kiterjesztéséről. Az önkormányzatoknak így már nemcsak a nyári, hanem mind a négy iskolai szünetben kötelező gondoskodniuk arról, hogy országszerte a 208 ezer hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek naponta egyszer ingyenesen meleg ételt kapjon, ha a tanulók szülei ezt igénylik - emlékeztettek.



Ennek költségeire a kormány az idén 6,67 milliárd forintot különített el, ami csaknem háromszorosa a 2010-ben az akkor még csak nyári gyermekétkeztetésre fordított támogatásnak. Mintegy 50 százalékkal, 370 forintról 570 forintra emelkedett az egy gyermek egynapi szünidei étkeztetésére fordított összeg is - fűzték hozzá.



A közlemény szerint fontosnak tartják hogy egyetlen érintett gyermek se essen el az ingyenes étkezés lehetőségétől csak azért, mert a szülők nem kapnak erről időben információt, ezért az Emmi folyamatosan tájékoztató levelekkel segíti, valamint monitorozza a kötelező önkormányzati feladat ellátását.



Azt is közölték, hogy 2018-ban - az idei mintegy 74 milliárd forinttal szemben - már 79 milliárd forint használható fel az ingyenes gyermekétkeztetés biztosítására.