A tavaszi szünetben is kapnak meleg ételt a rászoruló gyerekek

Idén is mind a négy iskolai szünetben, tehát a csütörtökön kezdődő tavaszi szünetben is kapnak meleg ételt a hátrányos helyzetű családok gyerekei - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkársága az MTI-vel.



A közleményben felidézték: a kormány 2015-ben döntött a szünidei gyermekétkeztetés kiterjesztéséről, az önkormányzatoknak 2016. január 1-jétől kötelező gondoskodniuk minden iskolai szünetben a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek étkeztetéséről.



A lehetőségről a jegyzők írásban tájékoztatják az érintett családokat, és kérésükre az önkormányzat megszervezi az étkeztetést. A kérelem benyújtásához a helyi család- és gyermekjóléti szolgálat ad segítséget a szülőknek - ismertették a részleteket.



Közölték: a kormány idén 6,67 milliárd forintot különített el a szünidei étkeztetés költségeire, az összeg majdnem háromszorosa a nyári gyermekétkeztetésre 2010-ben fordított támogatásnak. Fontosnak tartják a gyerekeknek adott étel minőségét is, ezért a 2010-es 370 forintról tavaly 570 forintra emelték az egy adagra jutó támogatás összegét.



Az ingyenes szünidei étkeztetésnek köszönhetően 208 ezer gyermek részesülhet az iskolai szünetekben is napi egyszeri étkezésben - tették hozzá.