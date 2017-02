A tárgyalás szünetében nyilatkozott a körúti robbantó ügyvédje

Ma kiderülhet, miért robbantott Kép: velvet.hu

Kiderülhet P. László mai kihallgatásán, miért robbantott házi készítésű bombát a Teréz körúton szeptemberben, és miért pont azt a két rendőrt vette célba, akiket súlyosan, életveszélyesen megsebesített - írja a Magyar Nemzet Korábban már P. László beismerte, hogy a felvételeken ő látható és a hátizsák is az övé volt amelybe a merénylethez használt robbanóanyagot és többmaréknyi szöget rejtettek. Valószínűsíthető, hogy a mai kihallgatásán beismerő vallomást tesz - mondta el korábbi nyilatkozatában ügyvédje, Brunner Tamás.

A felvételeken nem látszik, hogy lett volna társa, de ebből nem következik az, hogy nem is volt. A térfigyelő kamerák képein látszik, hogy a hátizsák mindvégig P. László hátán volt. Csak akkor vette le, amikor elhelyezte a bombáját a Teréz körúti ház kapualjában, ahol másodpercekkel később felrobbantotta - írja a lap.A hétfői kihallgatás szünetében Brunner Tamás arról tájékoztatta a PestiSrácok.hu -t, hogy P. László elismerte, hogy ő robbantott tavaly szeptemberben Budapest belvárosában, de nem azzal a céllal, hogy bárkit is megöljön. Az ügyvéd azt is elmondta portálnak, hogy ügyfele arról is tájékoztatta az ügyészséget, hogy a bombát ő maga készítette, és a merénylet helyszínét is maga választotta ki. A védő szerint a fiatalember az ügyészeknek azt állította, nem volt bűntársa.A védő arra a kérdésre ugyanakkor nem válaszolt, hogy mi volt a támadás indítéka és valóban a rendőrök voltak-e ügyfele “célpontjai".Brunner Tamás ezzel kapcsolatban csak annyit közölt, hogy P. Lászlónak nem volt problémája a rendőrséggel, a megsérült két rendőrt pedig személyesen nem ismerte.