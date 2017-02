A tanárok többsége nehezen boldogul a komplex természettudomány oktatásával

A felmérés azt vizsgálta, hogy miként oldották meg a tanárok a szakgimnáziumokban 2016 szeptemberében új tantárgyként bevezetett komplex természettudomány tanítását az első időszakban.



A tanárok nagy része nehezen boldogult a feladattal, a jelenségek különböző tudományterületek összekapcsolásával történő értelmezését igénylő tantárgyat többnyire továbbra sem tematikus, hanem tantárgyi bontásban oktatják.



A felmérés szerint "az általános szemlélet- és módszerváltáshoz valószínűleg intenzív szakmai továbbképzésekre és hosszabb előkészületekre van szükség. A kezdeti bizonytalanság és a megvalósításban kapott nagymértékű szabadság megélhető egyfajta sokként is, ugyanakkor izgalmas szakmai kihívást is jelenthet az érintett intézmények és a pedagógusok számára, a válaszok szerint mindkettő jellemző".



Az OFI tavalyi online kérdőíves felmérése az intézet honlapján olvasható. Az online kérdőíveket több mint ötszáz olyan, fizika-,kémia-, biológia-, földrajztanár töltötte ki, aki szakgimnáziumban heti háromórás komplex természettudomány tantárgyat tanít. A tervek szerint a tanév második felének tapasztalatait is összegzik majd - írja a Magyar Hírlap.