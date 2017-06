A Századvég elemzője a DK és az MSZP végét jósolja

A Századvég Alapítvány vezető elemzője az M1 aktuális csatornán kedd este azt mondta: Molnár Gyula, az MSZP elnöke körülbelül fél évvel ezelőtt maga is elismerte, hogy 2018-ban megszűnhet a szocialista párt.



Beszélt arról is, hogy bár Botka László, az MSZP miniszterelnök-jelöltje konzekvensen elutasítja az együttműködést a DK-val, elképzelhető, hogy erről a párt holdudvarában lévő értelmiségiek döntenek majd.



Hozzátette, 2014-ben is ez történt, amikor a baloldali pártok együttműködésre kényszerültek.



Megjegyezte, Botka László politikai tervei között valószínűleg nem szerepel az egyébként sokat emlegetett baloldali összefogás, és elképzelhető, inkább arra "játszik", hogy kiejtse a kisebb pártokat.



Ez a DK-ra ugyanakkor nem vonatkozik, hiszen Gyurcsány Ferenc pártja minden felmérés szerint bejutna a parlamentbe - mondta.