A "Soros-terv" végrehajtása elleni határozatot tárgyalja országgyűlés

Az Országgyűlés véleményt nyilváníthat, hogy elfogadja, vagy ellenáll az Európai Parlament (EP-) egyik novemberi, a Soros-terv több elemét is tartalmazó határozatának - ismertette az egyik előterjesztő, Németh Szilárd (Fidesz) kedden a parlamentben, hogy miről szól az EP Soros-terv végrehajtásáról szóló határozatával szemben címet viselő országgyűlési határozati javaslat.A kivételes eljárásban tárgyalt javaslat összevont vitájában Németh Szilárd mind Magyarországra, mind Európára nézve rendkívül veszélyesnek nevezte az EP november 16-ai plenáris ülésén elfogadott véleményét.Hozzátette: már a javaslat címét sem egyszerű megfejteni, de amikor belelapoznak abba, kiderül, hogy "az gyakorlatilag a Soros-terv". Megjegyezte, az EP-ben elfogadott javaslat a második lépcsője az uniós jogalkotásnak, mert az Állampolgári Jogi, Bel-és Igazságügyi Bizottság (LIBE) már októberben elfogadta ezt az előterjesztést.Németh Szilárd szerint a határozatban egyértelműen kimondják: szükség van a kötelező kvótára. Szerinte ez azt jelenti, amit Soros György leírt, vagyis évente 1-1,5 millió embert - leginkább a muzulmán országokból - kell beengedni és szétosztani a 27 tagországban felső létszám- és időkorlát nélkül.A kormánypárti képviselő értékelése szerint ezzel gyakorlatilag egész Európára kötelezővé tennék a párhuzamos társadalmakat.A terv részeként beszélt arról, hogy attól a tagállamtól, amely ebben nem hajlandó részt venni, elvennék azt a pénzt, amely uniós tagállamként jár neki. Ezek felzárkóztatási és földalapú támogatások - jegyezte meg, hozzátéve: ezekből a pénzekből új pénzalapokat hoznának létre, amelyből jutalmaznák azokat, akik a bevándorlóországokat akarnak létrehozni.Szó van büntetésről is - folytatta Németh Szilárd -, minden egyes be nem fogadott bevándorló után az országnak 78 millió forintot kellene befizetnie Brüsszelnek.A fideszes politikus szerint szembemegy a genfi egyezménnyel és a dublini rendszerrel, hogy az ideérkezők megválaszthatnák hol élnek. A menekültügyi egyezmények szerint az első biztonságos országban kell dönteni arról, ki az, aki menekült – magyarázta.Hozzátette: 30 fős csoportok dönthetnek arról, hol szeretnének élni. A családegyesítésre vonatkozó elképzeléseket is elképesztőnek nevezte, mert "bemondásra" lehetne családokat létrehozni. Elmondta, a nemzetbiztonsági szervek szerint egy-egy ember után 10-15, akár 20 családtag is érkezhet Európába.Szólt az úgynevezett szponzorációról is, ami elmondása szerint arról szól, hogy ha vannak olyan "álcivil szervezetek, Soros-szervezetek", amelyek részt vehetnek a menedékkérők szétosztásában és ezért fizetnék is őket.Németh Szilárd úgy összegzett: ez az EP-határozat teljes egészében szembemegy a magyar érdekekkel és nemcsak Magyarország, hanem valamennyi ország szuverenitását csorbítja.Közölte, a határozat a lisszaboni alapszerződéssel is ellentétes, amely kimondja, hogy a menekültügy közösségi, a bevándorlás azonban tagállami hatáskör. Ez a határozat ezt a kettőt összemossa, hogy a nemzetállamok szuverenitását megkérdőjelezze – mondta.Kitért arra, a menekültek az összes bevándorló másfél százalékát teszik ki, míg a gazdasági bevándorlók, illegális bevándorlók 98,5 százalékukat.Németh Szilárd szerint csorbítja a határozat azon nemzetállami hatáskört is, hogy a közrendet, közbiztonságot garantálja.Szólt arról is, hogy a múlt héten három kötelezettségszegési eljárás is indult Magyarország ellen, az egyik a felsőoktatási törvény miatt. De mindenki tudja, hogy ez nem a felsőoktatási törvényről szól, hanem a Soros-egyetemről – közölte.Németh Szilárd azt kérte az Országgyűlés valamennyi frakciójától, nyilvánítson véleményt: elfogadja, vagy ellenáll a Soros-tervnek.Tuzson Bence, a Miniszterelnöki Kabinetiroda kormányzati kommunikációért felelős államtitkár szerint az EP lépést váltott azzal, hogy elfogadta ezt a határozatot, amely a kötelező betelepítésről szól és a Soros-terv több elemét is tartalmazza.Elmondta, szuverenitási kérdésről van, vagyis arról, meddig terjed Brüsszel hatásköre.Hozzátette: a bevándorlásnak nemzeti hatáskörben kell maradnia. A hatáskörtúllépés, amit az EP a határozat elfogadásával megvalósított, átírná az EU történetét, felépítését úgy, hogy az EU központjában hozzák meg a döntéseket és a tagállamoknak csak a végrehajtás jutna - magyarázta.Az államtitkár azt vélelmezte, hogy a folyamat nem fog megállni, több döntés is várható, ezeket pedig meg kell próbálni megállítani.Tuzson Bence azt mondta, a nemzeti konzultáció keretében 2,3 millió ember már véleményt nyilvánított, döntő többségük elutasítja a "Soros-tervet". Ezt kérte a baloldaltól is, amely az EP-ben támogatta a határozat elfogadását.Ha a bevándorlás megvalósul, akkor Magyarország végleg, akár 100-200 évre, vagy akár örökre is megváltozhat - jelentette ki.Salacz Lászlónak, az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága fideszes tagjának ismertetése szerint ha a parlament megszavazza a határozatot, akkor azzal elutasítja a bevándorlók beáramlásának felgyorsítását és csoportban történő áthelyezését.Hozzátette: elvárják az EU-tól, hogy tartsa tiszteletben Magyarország szuverenitását és a magyar emberek akaratát a kötelező kvóta elutasításáról.

Korábban írtuk:

Az Országgyűlés várhatóan ma ül össze utoljára ebben az évben. A képviselők kivételes eljárásban előbb megtárgyalják, majd el is fogadhatják a kormánypártoknak a "Soros-terv" végrehajtása ellen benyújtott parlamenti határozatát.

Az ülésnap reggel 8 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, utána kezdődik összevont vita arról az indítványról, amely egyebek mellett kimondaná, az Országgyűlés elvárja az Európai Uniótól, hogy tartsa tiszteletben Magyarország szuverenitását, a magyar emberek népszavazáson kinyilvánított akaratát a kötelező betelepítési kvóta elutasításáról.A parlament a vita után szavaz is a Fidesz-KDNP javaslatáról, hasonlóan 29 másik előterjesztéshez.A Ház a határozathozatalok alatt elfogadhatja például az igazságszolgáltatás vezetőinek elmúlt évről szóló beszámolóit. Szintén szavaznak arról az indítványról, amely illetékmentessé tenné a fiatalok "B" kategóriás jogosítványának megszerzéséhez nyújtott támogatást. Döntés várható még a kormány legfrissebb oktatási, egészségügyi, pénzügyi és mezőgazdasági témájú módosító, pontosító javaslatairól is.Az Országgyűlés idei utolsó ülése a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló törvényjavaslat általános vitájával ér véget.