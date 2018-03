A Soros-hálózat itthon és külföldön is a magyar kormány megbuktatásán dolgozik

Ukrajna volt annak idején a legsikeresebb akció – erről vall a Nyílt Társadalom Alapítványok ukrajnai szervezetének egykori vezetője –. A lap azt írja, hogy birtokába került egy olyan hangfelvétel, amelyen Jehven Bisztrickij – aki 1999 és 2018 között dolgozott a milliárdosnak – arról beszél, hogy a Soros György által támogatott civil szervezeteknek meghatározó szerepük volt a 2014-es forradalom előkészítésében. Saját bevallása szerint sokat tettek az ellenállás előkészítéséért és elismeri, hogy a Soros-féle civileknek is köszönhető, hogy megdőlt az ukrán elnök hatalma.Öt éve, 2013 végén kezdődtek a tüntetések Ukrajnában, miután az akkori elnök, Viktor Janukovics bejelentette, hogy felfüggeszti a tárgyalásokat az uniós csatlakozásról. 2014 februárjára véres összecsapásba torkolltak a demonstrációk. Az utcai harcok csaknem száz halálos áldozatot követeltek és több százan szenvedtek sérülést. A kormány megbukott, az ország gazdasága rövid idő alatt összeomlott, emiatt Ukrajna azóta is nemzetközi hitelezők kölcsöneire szorul.A Magyar Idők szerint a kijevi forradalmat megelőző években a Nyílt Társadalom Alapítvány gyakran nyújtott bőkezű pénzügyi támogatást a helyi civil szervezeteknek, így sikerült kiépíteni egy olyan hálózatot, amelyen keresztül már könnyedén be tudtak avatkozni az ukrán belpolitikába úgy, ahogy azt saját érdekeik kívánták.Nem először írt Soros György hálózatáról a Magyar Idők. Legutóbb a Soros Found Managment korábbi vezetőjével készült hangfelvétel került a portál birtokába. Ez a szervezet kezeli Soros György pénzét. A felvételeken Tracie Ahern elismeri, hogy Soros alapítványait eszközként használja fel arra, hogy saját akaratát érvényesítse. Véleménye szerint Magyarországon mintegy kétezren dolgoznak ezen, és több milliárd dollárt költöttek már el.Egy másik felvételen szintén a Soros Györgyhöz köthető Migration Aid munkatársa, Siewer András beszél. Elismeri, hogy valójában minden a pénzről szól. A hangfelvételekből az is kiderült, hogy a Migration Aid adatokat gyűjtött az illegális menedékkérőkről, amelyeket aztán nem osztottak meg az állammal.A kormányszóvivő korábban a magyar kormány nevében arra szólította fel a Soros-szervezeteket, hogy hozzák nyilvánosságra annak a kétezer embernek a nevét, akik Soros szervezeteinek dolgoznak és azt is, hogy mely ellenzéki politikusok szerepelnek a Soros-szervezetek fizetési listáján.A Fidesz szerint a Soros György támogatta szervezetek az egyik legnagyobb támogatói az illegális migrációnak, ezért kérdőjelezik meg a magyar határt védő kerítés létjogosultságát. Kovács Zoltán kormányszóvivő szerint a 2015-ös röszkei támadás megszervezése is a Soros-hálózathoz köthető.Úgy fogalmazott: ezt bizonyítja, hogy a milliárdos civil szervezetei mentegetik a röszkei támadás fő hangadóját, a terrorizmussal vádolt Ahmed H.-t, illetve ezt bizonyítja az a nemzetközi lejárató kampány is, ami Magyarország ellen folyik. Soros György mindent megmozgat azért, hogy az ő érdekeit kiszolgáló, bevándorláspárti kormánya legyen Magyarországnak – tette hozzá Kovács Zoltán.Semmi sem drága a Soros-szervezeteknek, minden eszközt és kapcsolatot fel fognak használni arra, hogy ez a kétezer ember a lehető leghatékonyabban hajtsa végre Soros György, illetve szervezeteinek az elképzeléseit – mondta Kovács. Hozzátette: Mindezek miatt van szükség a Stop Soros törvénycsomagra, amely garantálhatja, hogy a Soros-szervezetek elképzelései ne valósulhassanak meg.Március 16-án került nyilvánosságra, hogy egy Soros György támogatta szervezet a német kormány révén próbálta megváltoztatni a magyar jogszabályokat. Egy egy éve alapított európai civil szervezet a német külügyminisztériumnál próbált lobbizni a civil szervezetek működési feltételeit megszigorító magyarországi törvény ellen – adta hírül a Jerusalem Post.A Soros György alapította Nyílt Társadalom Alapítvány által létrehozott és támogatott berlini székhelyű szervezet – Polgári Szabadságjogok Szövetsége Európáért – ügyvezető igazgatója, Balázs Dénes egy hangfelvétel tanúsága szerint egy januári, amszterdami találkozón elmondta egy általa támogatónak gondolt személynek, hogy csoportja miként próbálta befolyásolni a német kormányt a magyarral szemben a magyar–amerikai üzletember magyarországi tevékenysége érdekében – írta a lap.Dénes Balázs a megbeszélésen azt mondta: közvetve megpróbálják rávenni Berlint arra, hogy gyakoroljon kemény gazdasági nyomást Budapestre visszavonandó a külföldről támogatott civil szervezetek működését szabályozó törvényt, és hogy ezáltal legyen biztosított Soros további tevékenysége az országban.