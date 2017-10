A Római part megvédéséért tüntettek a fővárosban

A III. kerületi Római part megvédéséért tartottak demonstrációt civilek vasárnap Budapesten. A felszólalók hangsúlyozták: árvízvédelemre szükség van, de nem a parton, hanem a Nánási úton és a Királyok útján.Timár Gábor geofizikus elmondta: szerinte a Fővárosi Közgyűlés képviselői az eléjük terjesztett szakértői anyagokból arra a következtetésre juthattak, hogy tulajdonképpen mindegy melyik nyomvonal-változatot fogadják el, mert azok megbízhatóak, költségük nagyjából azonos. Ez azonban - folytatta - "földrajzi szempontból erősen megkérdőjelezhető".Kifejtette: az új parti nyomvonal átlagosan másfél-két méterrel a Nánási út-Királyok útja védvonal szintje alatt van, ez a szintkülönbség védekezésnél lényegesnek számít. Emellett az új mobilgát közvetlenül ki lenne téve az árvízi uszadékok vagy télen a jégtáblák ütközésének - tette hozzá. Megjegyezte: ekkora mobilgátról "nemcsak hazai, de nemzetközi tapasztalatok sincsenek".

Kaprinyák Szilvia, a Maradjanak a fák a Rómain elnevezésű csoport aktivistája azt mondta: minél nagyobb békés tömeget szeretnének megnyerni a fakivágások ellen. Követelik, hogy a főváros függessze fel a fakivágási engedélyt és a parti gát engedélyezési eljárását, valamint a kerítésvonali védmű mellett a Nánási úti védvonal elemzése is készüljön el. A demonstráció több mint ezer résztvevője az Északi összekötő vasúti híd budai hídfőjétől vonult a régi Postás üdülőhöz, és teljesen megtöltötték az épület előtti területet.A tömegben olyan táblákat lehetett látni: "Fák a Rómain"! "Gát a Nánásin!", "Kivágtok itt minden fát, de mit ér a mobilgát?", "A Római part mindenkié". Sokan jöttek kisgyerekkel, kutyával, több kerékpárost is lehetett látni. A demonstrálók többször azt skandálták: "Nem hagyjuk!" és "Megvédjük a Rómait!".A Fővárosi Közgyűlés nem támogatta a Lányi András író, filozófus által készítetett, a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelmére vonatkozó, a római-parti tervezett védmű part menti változatát ellenző javaslatot és kimondta azt is, hogy változatlanul fenntartja a korábbi, a part menti nyomvonalat támogató határozatát. A testület támogatta Bús Balázs III. kerületi polgármester (Fidesz-KDNP) módosító javaslatát, amely szerint a közgyűlés - a korábbi döntés fenntartása mellett - megbízza a tervezőt tanulmányterv elkészítésével, amelyben megvizsgálja egy harmadik, a római-parti telkek határában álló kerítések nyomvonalában haladó parti gát lehetőségét.