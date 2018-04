A repülőn kapták el a tolvajt, aki miatt másfél órát késett a gép indulása a Liszt Ferenc repülőtérről

Egyszerű kiruccanásnak indult, de rettentő kínos procedúrába torkollott egy fiatal magyar lány útja a spanyolországi Alicantéba. A gép már kigurult a felszállópályára este hétkor, de a felszállási engedélyre hosszú órákat kellett várni – számolt be az esetről a Bors.



Mosdóba sem mehettek



– Másfél óra telt el, mire közölték, hogy valami operációs hiba történt. Mindenki azt hitte, hogy a géppel van valami, csak angolul és magyarul tájékoztattak, így a sok spanyol nem is értette először, mi történik.

Pánikhangulat nem volt, de az egyik társaság kikelt magából. Kényelmetlen volt, a helyünkön kellett maradni, még a mosdóba sem mehettünk el. A gyerekek pedig sírtak – emlékezett vissza a gép egyik utasa, aki azt kérte, nevét ne hozzák nyilvánosságra..



Felszáll a gép, ha megvan



A Wizz Air járata visszagurult az indulási pontra, ahol már szirénázó rendőrautók várakoztak. Kisvártatva két rendőr lépett fel a fedélzetre, akik közölték, a földi személyzet egyik alkalmazottjának eltűnt a mobiltelefonja, amit a gép egyik utasa tulajdonított el. Hozzátették: ha visszaadják, a gép szabadon folytathatja az útját.



Óriási morajlás és zűrzavar támadt, teljesen le voltam sokkolva. Középen ültem, egyszer csak egy fiatal nő és egy férfi sétált előre egy táskával. Egyértelmű volt, hogy közük van hozzá. Ezek után, a gyanút mintegy megerősítve, be is mondták, hogy előkerült a kütyü. Kis idő múlva a tolvaj egy rendőrrel visszajött a többi táskájukért – idézte fel a lapnak a szemtanú.



Tapsoltak az utasok



Amikor a telefon meglett, és a tolvajt elkapták, mindenki tapsolt, szitkozódott, de az illető nem reagált rá, lesütött szemmel távozott. A veszteglés után a járat földi kiszolgálását végző cég még egyszer átkutatta az összes kézipoggyászt. A repülőt újra kellett tankolni, végül csaknem másfél órás késéssel indulhatott útnak.



A Repülőtéri Rendőr Igazgatóság lopás megalapozott gyanúja miatt folytat nyomozást egy személlyel szemben, aki a nyomozás során szabadlábon védekezik. Az eltulajdonított telefont a sértett visszakapta. A Wizz Air az érintett utasok elnézését kéri az okozott kellemetlenségért.