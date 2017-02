A Questor-ügyben nem lehet megfellebbezni szakértők kizárását

A főügyészség ezt arra reagálva közölte az MTI-vel, hogy a Fővárosi Törvényszék kedden hozott végzésében kizárta az egyik szakértői véleményt a Quaestor-ügyben.



Az ügy előzménye, hogy a Fővárosi Törvényszék tavaly decemberben zárta ki a Quaestor-ügyből a nyomozás során kirendelt, az igazságügyi szakvélemény elkészítésében társszakértőként részt vevő adó-, járulék- és könyvszakértőt, aki egy másik igazságügyi szakértővel csaknem 50 kötet terjedelmű együttes szakértői véleményt készített. A tárgyaláson azonban felmerült, hogy az egyik szakértő a Kvantál Zrt.-vel, a büntetőeljárásban sértetti pozícióban lévő Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Zrt. felszámolójával kapcsolatban áll. A törvényszék a beszerzett iratok alapján megállapította, hogy a szakértő könyvvizsgálóként 2011. december 1-je óta valóban megbízásos jogviszonyban áll a felszámoló társasággal. A bíróság a Quaestor Pénzügyi Zrt. mint sértett és a szakértő között a szakértői vélemény elkészítésének időpontjában, valamint a jelenleg is fennálló jogviszony miatt a szakértőt a büntetőeljárásból kizárta.



Ezt a döntést a Fővárosi Ítélőtábla január 24-én helybenhagyta, majd a keddi tárgyaláson a bíróság kizárta a bizonyítékok közül a szakvéleményt, amit a kizárt szakértő társával együtt készített.



A főügyészség emlékeztetett azonban arra, hogy az ítélőtábla az egyik szakértő kizárásáról döntő jogerős végzésében iránymutatást adott a törvényszéknek arra, hogy a szakértői vélemény felhasználható.



A főügyészség idézte is az ítélőtábla végzését, amiben a törvényszék úgy fogalmazott: "A szakvélemény felhasználására vonatkozóan az elsőfokú bíróság csak ezt követően határoz, de ezzel kapcsolatban megjegyzi a másodfokú bíróság, hogy az együttesen adott szakvélemény lényegében azt jelenti, hogy annak minden megállapításával egyetértenek a szakvélemény készítői, így az egyik szakértő kizárása a szakvélemény felhasználhatóságát alapvetően nem érinti."



"Az ítélőtábla véleményének figyelmen kívül hagyása a magyar joggyakorlat alapján akár egy későbbi hatályon kívül helyezést kimondó másodfokú döntést is eredményezhet" - hívta fel a figyelmet a főügyészség.



A csalással, sikkasztással és más bűncselekményekkel vádolt Tarsoly Csaba, a cégcsoport vezetője és társai ellen indított büntetőper tárgyalása júliusban kezdődött a Fővárosi Törvényszéken.