A parndorfi ügyé ötödrendű vádlottja a szakértő szerint nem dolgozott titkosszolgálatnak

A nyomozás során - a magyar ügyészség jogsegélykérelme alapján - kihallgatták a bolgár nemzetbiztonság egyik nyomozóját is. A bolgár nemzetbiztonsági hivatalnak a magyar hatóság kérdéseire adott válaszaiból kiderült, hogy az ötödrendű vádlott 2015. augusztus 27-én hívta fel munkatársukat. A 71 ember halálával végződő esettel kapcsolatban azt mondta, hogy ártatlanságát dokumentumokkal tudja alátámasztani, és kész vallomást tenni az embercsempészbanda főszervezői ellen. A hivatal közölte azt is, nincsenek információi arról, hogy az ötödrendű vádlott a titkosszolgálatnak dolgozott volna.



Kihallgatták a bolgár nemzetbiztonsági hivatal egyik szakértőjét is. A tanú által elmondottak átiratából kiderült: feladatkörébe tartozik a kockázatos, vagyis a libanoni, líbiai, marokkói, jemeni, afganisztáni, iraki és szíriai állampolgárok "felderítése" országa területén. Emiatt kereste fel a a használt autók kereskedésével foglalkozó ötödrendű vádlottat is még 2013-ban. Többször találkoztak, telefonszámot cseréltek, interneten is tartották a kapcsolatot, de a szakértő szerint soha nem volt a nemzetbiztonsági hivatal munkatársaként regisztrálva. Közölte azt is, hogy 2015. augusztus 27-én az ötödrendű vádlott elmondta neki, hogy a 71 embert szállító teherautót ő értékesítette ugyan, de a bűncselekményhez nincs semmi köze. Átadta továbbá az első- és másodrendű vádlott nevét és telefonszámát. Ezek birtokában a partnerhatóságok rövid időn belül el is fogták őket.



Ismertették a tárgyaláson a hűtőkamionhoz elsőként érkező osztrák rendőrök és mentők vallomásait is. Ezekből kiderült, hogy az A4-es autópálya leállósávjában, Parndorf közelében leállított jármű rakterének ajtaja nem volt leplombálva, de kívülről egy dróttal rögzítették.



Az osztrák rendőrség megkísérelte a teherautó leállításának időpontját pontosítani, ezért kiadtak egy felhívást, hogy jelentkezzenek azok, akik információt szolgáltathatnak a járműről vagy az azt elhagyó emberekről. A jórészt telefonos információk arra vonatkoztak, hogy egyesek augusztus 26-án, hat óra után nem sokkal már látták a teherautót az autópálya szélén leállítva. Mások mozgást is véltek körülötte felfedezni, de értékelhető személyleírást nem tudtak adni. Egy tanú azt is látta, hogy a teherautót megpróbálták a határon a magyar hatóságok feltartóztatni.



A tárgyalás csütörtökön újabb tanúvallomások felolvasásával folytatódik.



A bűnszervezet 2015 februárja és augusztusa között 31 alkalommal összesen 1200 embert juttatott illegálisan Nyugat-Európába személyszállításra alkalmatlan, zárt, levegőtlen furgonokba zsúfolva. 2015 júniusától napi rendszerességgel csempésztek embereket Németországba és Ausztriába.



2015. augusztus 26-án hajnalban 71 embert zártak be egy belülről nem nyitható, sötét, szellőzés nélküli hűtőkamionba. A Kecskemétről a határra tartó hűtőkocsiban 59 férfi, 8 nő és 4 gyermek az indulástól számított három órán belül, még magyar területen, gyötrelmes körülmények között megfulladt.



Ez, a 71 ember halálát okozó "parndorfi ügy" a 26 vádpont egyike. Ennek elkövetésével az ügyészség az első-, a másod-, a harmad- és a negyedrendű vádlottat vádolja.



A kiemelt jelentőségű bűnügy tizenegy vádlottját bűnszervezetben, a csempészett személyek sanyargatásával, részben üzletszerűen elkövetett embercsempészés bűntettével vádolják. Négy vádlottnak ezen kívül különös kegyetlenséggel, több, részben tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt is felelnie kell.



Az ügyészség négy vádlottra életfogytig tartó, a többi embercsempészre határozott idejű fegyházbüntetést kért.