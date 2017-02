A Parlament előtt tiltakozott a Tanítanék Mozgalom

A magyar oktatásügy megújítását, Balog Zoltán szakminiszter távozását követelték és a civil szervezetek működésének megnehezítése ellen tiltakoztak vasárnap délután - a szervezők becslése szerint - mintegy 3 ezren a Parlament előtt a Tanítanék Mozgalom felhívására.



Móra Veronika, az Ökotárs Alapítvány igazgatója az eseményen azt emelte ki: egyetlen kormány sem képes odafigyelni minden társadalmi problémára, ezért végeznek pótolhatatlan munkát a civil szervezetek. Szerinte egy magát demokratikusnak tartó kormányzat nem ellenségként, hanem segítőtársként kezeli ezeket a szervezeteket, és akkor is meghallgatja véleményüket, ha az számára nem hízelgő.



Hozzátette: valaki nem azért támogat egy civil szervezetet, hogy előírhassa annak, mit tegyen, hanem ellenkezőleg: a civilek a reménybeli támogató elé tárják céljaikat, és ha az egyetért ezekkel, támogatja őket.



Véleménye szerint az a fontos kérdés, hogy a civil szervezetek milyen hatékonyan tudnak tenni a közügyek jobbításáért, nem az, hogy milyen pénzből.



Kiemelte azt is: meg lehet próbálni "ellehetetleníteni vagy megfélemlíteni" a civil szervezeteket, és lehet, hogy lesznek is, amelyek megszűnnek, de "a civil társadalom egészét nem lehet kitakarítani".



Törley Katalin, a Tanítanék Mozgalom képviselője arról beszélt: a kormány "megtámadott" tucatnyi civil szervezetet, "saját szóhasználatukkal el akarják takarítani" azokat. Kiemelte: miközben a hatalmon lévők meggazdagodását "nem lehet ellenőrizni", az eddig is átláthatóan működő, sok esetben önkéntesen dolgozó civil szervezeteket vegzálják. Valójában a szabadságot akarják elvenni tőlünk - mondta.



Pilz Olivér, a megmozdulást szervező mozgalom egyik elindítója, a miskolci Herman Ottó Gimnázium közalkalmazotti tanácsának elnöke azt mondta: a kormányzat nem vette komolyan az általuk jelzett problémákat, amíg nem gyűjtöttek össze az interneten több tízezer támogatót, most pedig a hivatalos egyeztető fórumba próbálják "beterelni" őket, mintha legitimáltatni akarnák velük azt.



A civilek csak demokratikus keretek között hajlandóak egyeztetni, mást nem fogadunk el, nem adjuk a gerincünket - mondta, azt hangoztatva: nem helyettes államtitkári szinten van szükség személycserére, hiszen "fejétől bűzlik a hal".



Kijelentette: Balog Zoltán nem ért a közoktatáshoz, eközben a színpadon egy élő szamarat mutattak be alternatív miniszterjelöltjükként.



Deák Dániel, a Civil Közoktatási Platform tagja jelezte: ügyvédként senkit nem biztathat perindításra, de szakmai és emberi segítséget megad a jogaikat érvényesíteni kívánóknak azzal kapcsolatban, hogy csupán egy december végi kormányrendelet tette világossá, milyen új feltételek mellett érettségizhetnek májusban a szakgimnáziumok diákjai.



Mint mondta, az államot is perelhetik, mert az jogalkotással kárt okozott, de az iskolát is, amiért az beiratkozásukkor nem tudta megmondani, milyen feltételek mellett tehetik le a vizsgát.



Szentesi Kálmán, aki nemrég azzal vált ismertté, hogy levélben kérte vissza befizetett adóját a NAV-tól, a megmozduláson arról beszélt: tettéhez nem bátorságra, hanem "kellő frusztrációra" volt szükség, amit az okozott, hogy a jelen történései egy "mocsárba" vezető utat rajzoltak ki előtte.



Hangsúlyozta: joga van kimondani, amit - szerinte milliókhoz hasonlóan - gondol, az adó meg nem fizetése pedig a polgári engedetlenség egyik legklasszikusabb formája. Megjegyezte, hogy a romló közállapotokat elsőként a hozzá hasonlóan kisebb jövedelműek érzik meg először, legyen szó az oktatásról, az egészségügyről vagy éppen a közvilágításról.



A demonstrálók olyan táblákat tartottak a magasba, mint "Ebben a rendszerben bárki üldözötté válhat", "Pártok hiányában a civileken a sor", vagy "Civilek a hazáért! Civilek a demokráciáért".