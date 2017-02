A panelszigetelések, épületfelújítások veszélyeztetik a madarakat

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME) közleményében hangsúlyozza, hogy fontosnak tartja a korszerűtlen épületek utólagos külső szigetelését, ami jelentősen csökkenti hazánk energiaigényét és környezetterhelését.A szervezet ugyanakkor felhívja a figyelmet arra, hogy az épületfelújítások óhatatlanul megsemmisítik azoknak a védett és helyenként vészesen fogyatkozó fecskéknek, verebeknek és denevéreknek az élőhelyeit, melyek települési jelenléte ugyanakkor egyre fontosabb, jól felfogott érdekünk is. ​Szerencsére rendelkezésünkre állnak azok az eszközök, melyek segítségével olcsón és egyszerűen pótolhatóak ezek a fészkelőhelyek és lakóüregek!A lakástulajdonosok, kivitelezők gyakran nincsenek tisztában azzal, hogy a védett állatokat érintő épületmunkák természetvédelmi hatósági engedélyeztetést is igényelnek.

A megyei kormányhivatalok a fészkek eltávolítását, a fészeküregek betömését, a denevérkolóniák áttelepítését tavasszal csak a szaporodási időszak kezdetéig engedélyezheti: a fecskefészkek eltávolítását március 31-ig, a denevérek eltávolítását április 1-31. között.Ezért nélkülözhetetlen, hogy az érintettek időben, idén első körben legkésőbb februárban benyújtsák az engedélyeztetési kérelmet. Megfelelő tervezés hiányában a munkálatok a lakott fészkeket és lakóüregeket törvénysértő módon, állatok tömegeivel együtt semmisíthetik meg!A hazai fecskeállomány az élőhelyek romlása, a klímaváltozás és a társadalmi tolerancia csökkenése miatt már így is riasztó mértékben megfogyatkozott, felére (!) csökkent az elmúlt másfél évtizedben. Ha nem figyelünk oda rájuk, hasonló folyamatok bekövetkeztére számíthatunk a szintén épületlakó házi és a mezei verebek és egyes denevérfajok esetében is.Ezeknek a védett állatoknak az elpusztítása nem csak törvénytelen, de ellentétes jól felfogott érdekünkkel is. A klímaváltozás egyik következményként újabb és újabb szúnyogok terjesztette betegségek, illetve rovarkártevők tűnnek fel hazánkban is.A fecskék, sarlósfecskék és denevérek ugyanakkor a legfontosabb szúnyogfogyasztó állatok közé tartoznak, a verebek növényi kártevő rovarokkal is táplálják a fiókáikat és a gyomnövények magjait is fogyasztják. Ha megsemmisítjük ezeknek az állatoknak a szaporodó- és élőhelyeit, akkor sokszorosára nőnek a védekezésre fordítandó költségek. Ennél is nagyobb probléma, hogy eközben súlyosan veszélyeztetjük a lakókörnyezetünk biológiai sokféleségét, csökkenthetjük hazánk mezőgazdasági potenciálját.