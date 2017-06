A Nézőpont politológusa szerint Soros hadat üzent a magyar kormánynak és a Fidesznek

Soros György hadüzenetet küldött Orbán Viktornak, a magyar kormánynak és a Fidesznek, amikor egy brüsszeli gazdasági fórumon tartott beszédében "maffiaállamnak" nevezte Magyarországot - jelentette ki a Nézőpont csoporthoz tartozó Médianéző Kft. vezetője csütörtökön az M1 aktuális csatorna műsorában.



Boros Bánk Levente már önmagában azt is szürreálisnak nevezte, hogy egy amerikai milliárdos nyitóelőadást tarthat az Európai Bizottság felkérésére egy európai gazdasági fórumon.



Hozzátette: cinikus az Európai Bizottság ezzel kapcsolatos magatartása is, ugyanis asszisztál ahhoz, hogy egy amerikai milliárdos akarja meghatározni a gondolkodást az Európai Unió és a tagállamok jövőjéről.



A műsorban felidézték Soros beszédének azon részét, amelyben csodálatát fejezi ki azért a kiállásért, amelynek során a magyar emberek tiltakoznak az ellen a "maffiaállam" ellen, amelyet szerinte Orbán Viktor alakított ki.



Ez hadüzenet a választások közeledtével a magyar kormánnyal, Orbán Viktorral és a Fidesszel szemben - fogalmazott a politológus.



Arról is beszélt, Soros György egy általa írt cikkben nyíltan deklarálta, hogy az általa finanszírozott civil szervezeteknek fel kell állniuk a kormánnyal és a Fidesszel szemben, és nyíltan megnevezte a Momentum Mozgalmat. Szerinte a magyar származású amerikai üzletember felismerte, hogy Magyarországon az általa támogatott ellenzék nem tudja teljesíteni vízióját, ezért olyan "új pártokat alapít", mint a Momentum Mozgalom, és feltüzeli a különböző társadalmi csoportokat.



A politológus szerint Soros álma az Európai Egyesült Államok megteremtése, aminek érdekében, a nyilatkozatai szerint szorgalmazza az európai egységes döntési rendszer megváltoztatását. A magyar és a lengyel kormány határozott fellépése miatt veszélyeztetettnek látja céljai megvalósítását - tette hozzá.



Nem Európáért, hanem saját céljainak megvalósításáért és saját pénzéért aggódik - jelentette ki Boros Bánk Levente.