A NAV 200 milliós adócsalást leplezett le

A NAV gyanúja szerint 200 millió forint adót csalt el egy tizenegy emberből álló borral kereskedő és fuvarozással foglalkozó bűnszervezet. Ügyüket vádemelési javaslattal adták át a Bács-Kiskun Megyei Főügyészségnek - közölte Barnáné Horváth Melinda sajtóreferens kedden az MTI-vel.



Elmondta: a NAV dél-alföldi pénzügyi nyomozói a cég vezetője és öt társa ellen bűnszervezetben, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás, míg további öt ember ellen költségvetési csalás miatt javasoltak vádemelést.



A gazdasági társaságok a bevallásaikban szereplő áfát hibajavítóról és relékről szóló fiktív számlákkal csökkentették - áll a közleményben.



A gyanú szerint a bűnszervezet nemcsak a hozzájuk köthető cégeknek, hanem más társaságoknak is biztosított hamis iratokat. A hibajavítóról és járművekhez használható relékről kiállított, valótlan dokumentumok előállításához magyar, szlovák, lengyel és cseh cégeket használtak. Az iratokon hazai beszerzést és jellemzően külföldi értékesítést színleltek, hogy az áfabevallásaikban szereplő adót csökkentsék.



Az igazságügyi szakértői vélemény olyan esetre is rávilágított, amikor a készletet még be sem szerezték, de a fiktív számlák szerint már el is adták - közölte a sajtóreferens.