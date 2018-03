A napokban már a megemelt fizetésüket kapják készhez az egészségügyi dolgozók

Az egészségügyi szakdolgozók a napokban kapják meg először, egy összegben, a januárra előre hozott béremeléssel megemelt februári kereseteket; a béremelés 70 ezer szakdolgozót érint - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) egészségügyért felelős államtitkársága szerdán az MTI-vel.



A közlemény hangsúlyozták, nincs olyan egészségügyi szakdolgozó, akinek januárban (a minimálbér vagy garantált bérminimum emelésével), vagy a mostani emeléssel ne nőtt volna a bére.



A most érkező 8 százalékos emelés után a kormány 2019-ben további 8 százalékos emelést tervez az egészségügyi szakdolgozóknak, így bérük 2016 és 2019 között összesen 65 százalékkal emelkedik - írták.



Az államtitkárság emlékeztetett, a kormány az ágazati reprezentatív szakszervezetek és stratégiai partnereik kérésére a 2018. novemberre tervezett 8 százalékos szakdolgozói illetményemelést előre hozta idén január 1-jére. Így a februári bérkülönbözet-kifizetést követően a márciusi utalásnál már a megemelt alapbérrel számolt keresetek érkeznek a dolgozók számlájára.



Az alapbéremeléssel együtt az egyes mozgóbér-elemek - például ügyeleti díj, készenléti díj, rendkívüli munkavégzés bérpótléka, műszakpótlékok díjai - is emelkedtek, amely tovább növeli a keresetek összegét is.



Így például egy 4-6 éves jogviszonnyal rendelkező, OKJ-végzettségű, E2 fizetési osztályba besorolt ápoló átlagkeresete a 2010-es 159 506 forinthoz képest most 309 345 forintra emelkedik. Egy 19-21 éves jogviszonnyal rendelkező, OKJ-végzettségű, E7 fizetési osztályba besorolt ápoló átlagkeresete 2010-ben 172 228 forint volt, a mostani béremeléssel 342 582 forintra emelkedik.



Egy 4-6 éves jogviszonnyal rendelkező, felsőfokú végzettségű, F2 fizetési osztályba besorolt ápoló átlagkeresete a 2010-es 199 805 forinthoz képest most 382 354 forintra emelkedik. Egy 19-21 éves jogviszonnyal rendelkező, felsőfokú végzettségű, F7 fizetési osztályba besorolt ápoló átlagkeresete 2010-ben 222 976 forint volt, a mostani béremeléssel 421 121 forintra emelkedik.



Egy 4-6 éves munkaviszonnyal rendelkező, középfokú szakmai végzettségű, C2 fizetési osztályba besorolt ápoló átlagkeresete a 2010-es 144 219 forinthoz képest most 250 293 forintra emelkedik. Egy 19-21 éves jogviszonnyal rendelkező, középfokú szakmai végzettségű, C7 fizetési osztályba besorolt ápoló átlagkeresete 2010-ben 148 352 forint volt, a mostani béremeléssel 261 253 forintra emelkedik.



A januári bérminimum-emelésben érintett dolgozók csaknem 20 ezer forintos béremelésben részesültek - közölte az egészségügyért felelős államtitkárság.