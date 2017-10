A Momentum a fővárosban követte Simicska fújkálós példáját

Simicska Lajos hétfőn este fújta fel Veszprémben néhány üres plakáthelyre sommás véleményét a miniszterelnökről, ami aztán gyorsan szétterjedt a világhálón.Ezt igyekeztek meglovagolni a Momentum aktivistái, akik a “Orbán/Rogán/Mészáros ülni fog" feliratokat fújták fel a fővárosban, de más sablonokkal is készültek.

A HVG videósa pedig véletlenül pont arra járt, és ezt meg is örökítette az akciót.Hajnal Miklós, a Momentum szóvivője a videóban elmondja, hogy Simicska akciója adta az ötletet, de azt nem írnák ki, amit ő. Nekik most egy konkrét céljuk van, mégpedig az, hogy az elszámoltatásról beszéljenek.Kérdésre válaszolva azt is elmondta a szóvivő, hogy nem zavarja, hogy ezzel az akcióval Simicska Lajossal kerültek egy platformra, mert mindig is azt mondták, hogy "ügyek mentén szívesen működünk együtt".