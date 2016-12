A migránsok ujjlenyomatát, érmintáját is vizsgálják a rendőrök

A terrorveszély miatt a migránsok biometrikus adatait - ujjlenyomatát, arcképét, érmintáját - is ellenőrzik és összevetik a nemzetközi adatbázisokkal a határnál a rendészeti szakemberek, ha szükséges - számolt be pénteki számában a Magyar Idők.



A lap az Országos Rendőr-főkapitányságtól megtudta, ez azért is fontos, mert több százezer hamis biometrikus útlevél került forgalomba az Európai Unióban, amit az embercsempészek és az Iszlám Állam terroristái is kihasználnak.



Közölték azt is: a honvédség Afganisztánban szolgáló csoportjai az amerikai hadseregtől kaptak olyan berendezéseket, amelyekkel közvetlen adatokat szerezhetnek egy-egy terrorgyanús személyről az amerikai információs csatornákon keresztül.



Az eszközöket katonáink az amerikai katonákkal együttműködésben egyelőre csak a missziós területen használják, ám elképzelhető, hogy ezeket a berendezéseket is bevethetik a határoknál Európában, ha sikerül bevonni a NATO-erőket is az illegális migráció miatt kialakult válság kezelésébe.