A metró után a HÉV-vel is gondok vannak

A Batthyány tér és a Margit híd közötti agyonhasznált HÉV-alagútban keletkezett eddig meglévő repedések mellé újabbak alakulnak ki az alagút "tetején" közlekedő fonódó villamosok okozta fokozott igénybevétel miatt - derült ki a BKV válaszából, amit az újság megkeresésére küldött.



A helyzet komolyságát jelzi, hogy a pályaszakaszon sebességcsökkentésre kötelezték a fonódó villamosokat is. "A HÉV-alagút födémje feletti közlekedés feltételeit a Nemzeti Közlekedési Hatóság határozta meg számunkra, végzésük alapján 2016 szeptemberétől 25 km/h sebességkorlátozást vezettünk be az érintett szakaszon. A hatósági állásfoglalás szerint a korlátozást addig kell fenntartani, amíg az alagútban tapasztalt hajszálrepedések terjedése műszakilag teljesen megoldódik" - közölte a közlekedési társaság.



Az alagútban a Batthyány téri állomásra 20 kilométeres sebességgel haladhatna be a szerelvény, de ezt 10 kilométerre csökkentették. Ám a repedések terjedése így sem szűnt meg, ezért az alagút felett közlekedő villamosok sebességét is mérsékelték.