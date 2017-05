A Mercedes közgyűlésén Franciaországnak is odaszúrt Orbán Viktor

Erős, biztonságos és önbizalomtól duzzadó Európára volna szükség, amely olyan megbízható, és gyors, mint egy Mercedes - hangsúlyozta Orbán Viktor.

MTI Fotó: Koszticsák Szilárd

A kecskeméti Mercedes-gyár a német vállalat Magyarországba vetett bizalmának szimbóluma, nem csak egy gyár a sok közül - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Daimler német autókonszern közgyűlésén csütörtökön, Budapesten.Hozzátette, gyárat a pénzügyi válság idején építették, amikor "nem dobálóztak a beruházásokkal Európában". A válság idején Magyarország rosszabb helyzetben volt, mint Görögország, előbb is "omlott össze" pénzügyileg. Ebben a nehéz időszakban nemcsak pénzügyi döntést jelentett a magyaroknak a beruházás, hanem mutatta, hogy a Mercedes bízik Magyarország jövőjében - mondta.A miniszterelnök reményét fejezete ki, hogy nem bánták meg a beruházást, mint mondta, "a számok elég jól néznek ki", megérte a befektetett 1,3 milliárd euró.A konszern Magyarországon több mint 3000 embernek ad munkát, "oroszlánrészt vállalnak" a jövő mérnökeinek kiképzésében, támogatják a duális képzést, részt vesznek a szakemberképzésben. A magyar beszállítók részarányát tavaly 30 százalékra növelték, ami azt jelenti, a magyar cégek egymilliárd euró értékben kaptak megrendelést a cégtől - ismertette.Kiemelte,. A 4,1 százalékos első negyedéves gazdasági növekedési adat meglepte az elemzőket, és "nem rossz" a többi uniós állam teljesítményével összevetve, de a miniszterelnök nem elégedett vele, úgy vélte, ennél nagyobb növekedésre is szükség lesz.

Hozzátette, be kellene látni, nincs sikeres európai gazdaság sikeres európai nemzetgazdaságok nélkül. A 2008-2009-es pénzügyi válság nem konjunkturális válság volt, hanem versenyképességi, szerkezeti válság, így a választ is ebben a dimenzióban kell megfogalmazni - mondta.A kormányfő úgy látja,Fontos volna, hogy az "angolokkal való válóperünk" win-win (nyertes-nyertes) szituációval záruljon, a tárgyalások jelenlegi állása lose-lose (vesztes-vesztes) helyzetet mutat - mondta.Erős, biztonságos és önbizalomtól duzzadó Európára volna szükség, amely olyan megbízható, és gyors, mint egy Mercedes - hangsúlyozta Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint ez a Mercedesnek is érdeke. A tagállamok egyenkénti jó teljesítménye az onnan származó nemzetközi cégek sikerének is előfeltétele - mondta.- tette hozzá. Magyarország az Európai Unió megingathatatlan tagja, "sorsa össze van kötve" az unió fejlődésével - szögezte le. Most az EU korábban megkérdőjelezhetetlen versenyképessége veszélybe került, veszít korábbi súlyából a gazdasági teljesítményt és a demográfiát tekintve is.Fontos az új ipari forradalom helyes megértése is, a németek által elindított Ipar 4.0 mesterterv akkor működik, ha alacsony adó és megfizethető energia is adott hozzá - vélte, ezért. Fontos az innovációra fordított összeg növelése, hiszen itt van Európának versenyelőnye a világ többi részével szemben.Leszögezte, az adórendszernek az ország adottságaira kell épülnie, ami munkakultúrát, történelmi hagyományokat is figyelembe vesz. A miniszterelnök szerint szerencse, hogy nem fogadta meg Magyarország annak idején a "trojka" (Nemzetközi Valutaalap, Európai Központi Bank, Európai Bizottság) "mindent egy kaptafára" jellegű tanácsait, mert "különben úgy néznénk ki, mint Görögország", aki követte a tanácsokat, míg Magyarország az ellenkezőjét tette.A miniszterelnök szerint a Magyarország által nyújtott előnyök közül az első a politikai stabilitás, ami előfeltétele a biztonságnak, most. Az ország garantálni tudja a szigorú és ésszerű költségvetési politikát, tavaly a GDP 1,7 százaléka volt a hiány, idén is messze 3 százalék alatt marad. Úgy vélte, akár pozitív tartományba lehetne hozni a költségvetés egyenlegét, de egyszerre kell a fejlesztést támogatni és a gazdasági növekedést elősegíteni, és kézben tartani a hiányt. A most kialakult "gazdasági vegyület" még hosszú évekig működőképesnek látszik - mondta Orbán Viktor.Kiemelte a beruházók igényeit figyelembe vevő duális képzési rendszert, és úgy vélte, le kell győzni azt a régi beidegződést, hogy "mindenki fehér köpenyben laboratóriumban fog dolgozni" és a kétkezi munkák meg fognak szűnni.