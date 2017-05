A Medián szerint a népesség többsége kormányváltást akar

Annak ellenére, hogy a 800 fős felmérés telefonon készült, a kormányváltást óhajtók aránya hajszálra megegyezett a Medián április végén 1200 fő személyes megkérdezése során kapott adattal: akkor is, most is 52 százalékos többség mondta, hogy a következő választás után „azt tartaná jobbnak, ha kormányváltásra kerülne sor", és csak a megkérdezettek mintegy négytizede voksolt arra, hogy „maradjon a mostani kormány" (ábra).

Ha a szavazási szándékot nagyon kiélezve tudakoljuk, kiderül, hogy bár a teljes szavazókorú népességben relatív többségben vannak a Fidesz hívei, a kormányváltást kívánatosnak tartók abszolút többsége (58 százalék) hajlandó lenne egy Botka László által vezetett összefogásra szavazni. Az igazán meglepő az, hogy ha csak két lehetőség lenne, még a jobbikosok 47 százaléka is az egységes ellenzékre szavazna, és a jelenleg párt nélküli szavazópolgárok közül is többen szavaznának Botka listájára, mint Orbánéra (ábra).

A jelek szerint Botka üzenete nem hatástalan: a válaszadók kétharmada azt mondta, hogy egyetért a „Fizessenek a gazdagok!" szlogennel (ábra).

Minden ellenzéki csoportban nagy többségben vannak az egyetértők, beleértve a Jobbik-szavazókat (70 százalék), sőt még a fideszesek körében is visszhangra talált a követelés: annak ellenére, hogy a kérdés tudatosította, hogy a mondat Botka Lászlótól származik, a kormánypárti szavazók 58 százaléka egyetértését hangoztatta. A széleskörű egyetértés alighanem összefügg azzal, hogy a szavazóközönség közel kétharmada Botka Lászlónak azzal az állításával is azonosulni tud, hogy Magyarországon a legnagyobb probléma a szegénység (ábra).