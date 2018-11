A MÁV szerint a magyar utasok vasúti szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettsége eléri az európai átlagot

A magyar utasok vasúti szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettsége eléri az európai átlagot, számos kérdésben pedig kedvezőbben nyilatkoztak, mint sok európai ország vasúttal közlekedő polgárai - közölte a MÁV pénteken, az Európai Bizottság két főigazgatóságának megbízásából, idén január-februárban készült felmérés alapján.



Az Európai Unió 26 tagországában, országonként 1000 fős mintán alapuló felmérésben két módszer alapján vizsgálták az elégedettséget, az egyikben olyanok véleményét is figyelembe vették, akik nem utaznak vasúttal, a másikban azok véleményét értékelték, akik igen.



A teljes lakosságra kivetített eredmény szerint a magyar vasút az EU általános elégedettségi színvonalától elmarad és az utolsók között szerepel.



A kizárólag a vonattal utazók véleményének figyelembe vétele alapján ugyanakkor a magyar vasúti szolgáltatásokat az EU átlagával azonos szintűnek értékeli az elemzés, és Magyarországot a középmezőnyben helyezi el - ismertette közleményében a MÁV. A vasúttársaság hozzátette: a magyar eredmények megelőzik például a francia, a német vagy az olaszországiakat is.



A felmérés szerint azok a magyar válaszadók, akik igénybe veszik a vasúti személyszállítási szolgáltatást, húsz szempontból tizennyolcban elégedettebbek, mint az uniós átlag.



A 26 ország közül Magyarország a negyedik helyen szerepel a jegyvásárlás egyszerűségével kapcsolatban felállított rangsorban, a megkérdezett magyar utasok 93 százaléka elégedett a jegyvásárlási szolgáltatásokkal, míg az uniós átlag 84 százalék.



A magyar utasok 83 százaléka elégedett a járatsűrűséggel, míg az európai átlagérték 75 százalék. A járatok megbízhatóságával és menetrendszerűségével a Magyarországon megkérdezett utazók 77 százalékban, ugyanakkor az európai utazók átlagosan 65 százalékban elégedettek.



Az akadálymentességgel, valamint az állomásokhoz közeli parkolással és biciklitárolással kapcsolatban a magyar utasok 71, illetve és 66 százalékban elégedettek, míg az európai átlag 67 és 55 százalék.



A panaszkezelések terén is az uniós átlag felett szerepel Magyarország, 69 százalékkal.



A MÁV közleményében úgy fogalmazott: a felmérés tükrözi, hogy az utasok számára is érzékelhető fejlődés ment végbe a vasúttársaság szolgáltatásaiban, köszönhetően a vasúti pálya- és járműfelújításoknak, a motorvonat-beszerzéseknek, a javuló pontosságnak, a szolgáltatási színvonal emelésére irányuló intézkedéseknek.



A vasúttársaság tájékoztatása szerint a vonatok menetrendszerűsége 2012 óta nagymértékben javult, az akkori 77 százalékhoz képest a pontos járatok aránya az elmúlt években 90 százalék körül alakult. 2013 és 2016 között 63 korszerű FLIRT motorvonat állt forgalomba, mintegy 700 kocsit pedig felújított a MÁV-Start.



Az utasszám 2015-2016-ban több mint 3 millióval, 2017-ben pedig további 1 millióval nőtt az előző évekhez képest. Különösen kiemelkedő a növekedés azokon a vonalakon, ahol lezajlott a pályarekonstrukció és korszerű vonatok közlekednek. Így például a több ütemben felújított Budapest-Székesfehérvár-Nagykanizsa vonalon 2016-ról 2017-re 9,5 százalékkal nőtt a fizető utasok száma. A Budapest-Esztergom vonalon a felújítás előtti utolsó évhez viszonyítva 2016-2017-ben évente mintegy 60 százalékkal több utast szállított a MÁV-Start - áll a közleményben.