A második félévtől összesen 20 egészségügyi szűrőbusz járja az országot

Elsősorban a daganatos betegségek megelőzése érdekében tíz egészségügyi szűrőbusz járja az országot, ez a flotta hamarosan megduplázódik - közölte a miskolci önkormányzat rendészeti bizottságának elnöke, a városi Salkaházi Sára-program igazgatója kedden az egyik szűrőbusz diósgyőri állomásánál tartott sajtótájékoztatón.



Hubay György elmondta, az akció is azt bizonyítja, hogy a betegek és az egészségügyi dolgozók számíthatnak a kormányra, hiszen például a szűrőbuszok működését biztosító "Helybe visszük a szűrővizsgálatokat!" elnevezésű országos program keretein belül is komoly forrásokat biztosítanak a megelőzésre. Kiemelte: a Salkaházi Sára-program igazgatójaként is fontosnak tartja az idős emberek egészségének megőrzését. Az akció során a betegségek időbeni felismerésével életeket menthetünk - fogalmazott.



A buszokon például ingyenes szájüregi és bőrgyógyászati vizsgálatokat végeznek a szakemberek, de táplálkozási tanácsokat is adnak. A város önkormányzata a fiatalok egészségére is nagy figyelmet fordít, amit az egy éve működő Miskolci Egészségfejlesztési Intézet (MEI) létrehozása igazol a legjobban - közölte Hubay György, hozzátéve: a MEI-t azért hozták létre, hogy folyamatos egészségügyi szűrést biztosítsanak az iskolások számára, eddig 57 oktatási intézmény diákjait sikerült kivizsgálni.



Mint elmondta, Miskolcon 2010 óta több mint egymilliárd forintot költöttek a járóbeteg-ellátás fejlesztésén belül az orvosi rendelők felújítására, 2020-ra az összes önkormányzati tulajdonú rendelő megújul. A kormányzat 2010 óta országszerte 77 kórházat, 54 rendelőintézetet és 97 mentőállomást újított fel, valamint 23 új rendelőintézetet és 30 új mentőállomást épített - emlékeztetett. Hozzátette: a munka itt nem áll meg, tisztában vannak azzal, hogy az egészségügyben nagyon sok még a tennivaló mind a betegek, mind a dolgozók érdekében, ezért folytatják a jól bevált programokat, a béremeléseket és a fejlesztéseket is.