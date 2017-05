A Magyarországot elmarasztaló EP-határozat ellen nemzetközi szervezetekhez fordul a kormány

Kép: MTI / Balogh Zoltán

Az EP határozata miatt négy nemzetközi fórumhoz fordul a magyar kormány: az ENSZ terrorizmusellenes intézkedések végrehajtásáért felelős munkacsoportjától, az Európa Tanács terrorizmusellenes tevékenységért felelős bizottságától, az EBESZ terrorizmusellenes egységétől, valamint a NATO terrorizmusellenes szekciójától és új típusú biztonsági kihívásokkal foglalkozó divíziójától kérik az EP-határozat vizsgálatát. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt közölte, hogyA külügyminiszter emlékeztetett: a magyar–szerb zöldhatár lezárása után illegális bevándorlók Ahmed H. vezetésével Röszkénél támadást indítottak a magyar rendőrökkel szemben, akiket órákon át kövekkel, betondarabokkal és üvegekkel dobáltak. Szerinteezt a férfit mentegette, vagyis, egy olyan időszakban, amikor Európának minden korábbinál súlyosabb terrorfenyegetettséggel kell szembenéznie.

A miniszter hangsúlyozta:, amikor a NATO-ban is terrorizmus elleni harc a legfontosabb célkitűzés, és azok után teszi ezt, hogy az elmúlt években Párizsban, Brüsszelben, Nizzában és Londonban és Manchesterben is terrortámadásokat kellett elszenvedni.Megjegyezte: az EP határozata azt állítja, hogy a férfi nyugtatni akarta a kedélyeket, és "rendkívül szofisztikáltan" tárgyaknak nevezi azokat a köveket, amelyeket Ahmed H. a rendőrökre dobált.Angela Merkel német kancellár hétvégi beszédére vonatkozó kérdésre válaszolva Szijjártó Péter azt mondta: az Egyesült Államokban bekövetkezett politikai változások szükségszerűen hatással vannak a világ más nagy szereplőinek politikai álláspontjára is. Egyetértett azzal a megállapítással, hogy Európának saját kezébe kell vennie a sorsát, mert szerinte az EU-nak a biztonság szempontjából meg kell erősítenie a transzatlanti közösség európai lábát, gazdasági szempontból pedig meg kell kötnie azokat szabadkereskedelmi megállapodásokat, amelyek gazdasági versenyképesség terén elszenvedett veszteségeket akár Kínával akár az USÁ-val szemben egalizálják.Szijjártó Péter úgy vélte: ha a német kancellár gondolatait úgy kell érteni, hogy biztonságpolitikai és gazdaságpolitikai tekintetben határozottabb Európa-politikára kell számítani, akkor ezt üdvözlik, ugyanakkor azt gondolják, hogy Egyesült Államokkal való szoros együttműködés a jövőben elengedhetetlen lesz, ahogyan eddig is az volt, akár a terrorizmus elleni küzdelem, akár a gazdaság vonatkozásában. Úgy fogalmazott: "nem sírni kell amiatt", hogy az Egyesült Államok minden eddiginél patriótább gazdaságpolitikát akar folytatni, hanem végre Európának is "fel kell pörögnie".