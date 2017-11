A magyar sport napja lehet május 6.

Május 6-át a magyar sport napjává, február 22-ét a magyar parasport napjává, szeptember utolsó péntekét pedig a magyar diáksport napjává nyilvánítaná négy parlamenti párt.



Az erről szóló határozati javaslatot hétfőn nyújtotta be a parlamentnek Dúró Dóra (Jobbik), Földi László (KDNP), Ikotity István (LMP) és Nyitrai Zsolt (Fidesz) arra hivatkozva, hogy ezzel akarják kifejezni a sportolók iránti megbecsülést, valamint a sport presztízsének növelése melletti elkötelezettséget.



A magyar sport napja a Magyar Athletikai Club által 1875-ben Budapesten megrendezett első szabadtéri sportversenynek állít emléket. A magyar parasport napja pedig a Mozgásgátoltak Halassy Olivér Sport Club 1970-es megalakulásának évfordulójára utal. Utóbbival összefüggésben jelzik: az egyesület munkája alapozta meg a jelenkor hazai parasportját, az alapítók munkájának köszönhetően jutott el számos sportoló a paralimpiai játékokra. A nap az első magyar paralimpiai érem, az első magyar paralimpiai aranyérem, Halassy Olivér és a fogyatékos sport iránt elkötelezett tanárok, edzők, sportolók és segítők előtti tisztelgés - írták.



A magyar diáksport napját a kezdeményezők a sport és az egészségtudatos életmód támogatása miatt nevezték fontosnak, értékelésük szerint ez a fizikai aktivitás előnyeire hívja fel a figyelmet, utalva arra: azok a népegészségügyi hatásokon túl a mentális egészségben és a gazdasági növekedésben is megnyilvánulnak.



Az indítványt többpárti egyeztetést követően, a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Magyar Diáksport Szövetség egyetértésével, javaslataik figyelembevételével nyújtották be.