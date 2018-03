A Magyar Posta a tavalyinál 20 százalékkal több csomagra számít húsvétkor

A Magyar Posta - hasonlóan a karácsonyi kiemelt időszakhoz - húsvétkor is nagy figyelmet fordít a csomagok kezelésére és kézbesítésére - hangsúlyozzák a közleményben.



Emlékeztetnek arra, hogy 2017-ben telephelyeket létesítettek és bővítettek, eszközöket szereztek be, illetve növelték a csomagátvevőhelyek számát, emelték a csomagautomaták kapacitását. Az elvégzett fejlesztések a gyors és hatékony csomagfeldolgozást szolgálják - emelték ki.



A Posta több mint 3000 csomagátvevőhellyel rendelkezik (posták, csomagautomaták, Mol töltőállomások, Coop üzletek) - ismerteti a közlemény.



A Posta 2018-ban folytatja logisztikai fejlesztéseit, az év végi kiemelt szezonra egy új csomagfeldolgozó gépet is munkába állít, amely jelentősen bővíti az automatizált csomagfeldolgozási kapacitást - jelezték a közleményben.