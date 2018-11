A magyar nyelv napja - Díjakat adott át az Anyanyelvápolók Szövetsége Budapesten

Az anyanyelv a magyarság legnagyobb nemzeti kincse és legfőbb nemzetösszetartó ereje - hangsúlyozta Grétsy László nyelvész, a szervezet tiszteletbeli elnöke.



Hozzáfűzte: bár a globalizált világban rendkívül fontos az első számú világnyelv, az angol magas fokú ismerete, ha magyarságunkat meg akarjuk őrizni, ha nemzeti államban akarunk élni, és azt szeretnénk, hogy utódaink is abban élhessenek, az anyanyelvünk éppoly nélkülözhetetlen.



Grétsy László felidézte azt is, hogy 2008-ban az Anyanyelvápolók Szövetségében merült fel a magyar nyelv napjának gondolata. Az Országgyűlés 2011-ben nyilvánította november 13-át a magyar

nyelv napjává.



Az ünnepi gálán Matula Ágnes nyugalmazott televíziós szerkesztő, műsorvezető Arany Kazinczy-díjat vehetett át. A 2018-as Lőrincze-díjat H. Tóth Tibor nyelvész, egyetemi docens nyerte el.



Maróti István-emlékérmet kapott Györffy Imréné nyugalmazott tanár, míg a fiatal nyelvészek számára alapított Deme László-ösztöndíjjal Veszelszki Ágnes nyelvészt, egyetemi docenst tüntették ki.



Juhász Judit, az Anyanyelvápolók Szövetségének elnöke kiemelte: a szervezet 2011 óta hetedik alkalommal emlékezik ünnepi gálával arra, hogy 1844. november 13-án fogadták el a magyar nyelvet hivatalossá, azaz államnyelvvé tévő törvényt.



Az ünnepségen, amelynek műsorát a Mátyás király-emlékév jegyében állították össze, átadták az országos anyanyelvi pályázat, és az Írj levelet Kazinczynak! pályázat díjait is.