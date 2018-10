A Magyar Nemzeti Kereskedőház magyar-török üzleti fórumán beszélt Erdogan és Orbán Viktor

Magyarországon van Európa egyik legstabilabb kormánya - jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök kedden Budapesten, a Magyar Nemzeti Kereskedőház magyar-török üzleti fórumán, amelyen részt vett Recep Tayyip Erdogan török elnök is.



A kormányfő azt mondta, Törökországnak is stabil a kormányzati rendszere és egy erős felhatalmazású vezetője van, és abban bízik, hogy a stabil kormányok gazdasági együttműködése nagy sikerre vezet majd.



A miniszterelnök arról is beszélt, a magyar gazdaságnak kulcskérdés a versenyképesség, és bár Magyarország ma már egy versenyképes országnak tekinthető, de "egyáltalán nem vagyunk megelégedve a mostani állapotokkal". A magyar gazdaság versenyképességét radikálisan javítani kell, ezért a kormány hamarosan - talán már ezen a héten - elfogad egy versenyképességet segítő akciótervet - közölte.



A fórumon felszólaló Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azt mondta: a magyar és a török üzleti közösség tagjai régi jó ismerősként üdvözölhették egymást, tekintettel arra, hogy Magyarország első számú kereskedelmi partnere a térségben Törökország, amellyel tavaly "minden idők legmagasabb kereskedelmi forgalmát tudtuk elérni".



Frissítve:

Magasabb szintre kell emelni a török-magyar gazdasági kapcsolatokat - mondta Recep Tayyip Erdogan, Törökország elnöke a magyar-török üzleti fórumon kedden Budapesten.



A Magyar Nemzeti Kereskedőház (MNKH) által szervezett üzleti fórumon Recep Tayyip Erdogan megnyitójában hangsúlyozta, hogy erősek a kapcsolatok a két ország között. A török államfő köszönetet mondott a magyar népnek, hogy a közös történelmi örökséget törődéssel ápolja.



Hozzátette, hogy a kétoldalú kereskedelmi kapcsolatoknak magasabb szintre kell fejlődniük, a baráti kapcsolatokra építve. Ehhez minden támogatást megadnak - jelezte.



Hangsúlyozta: a magyar és a török gazdaság nem versenytársai egymásnak, hanem egymást kiegészítve még átfogóbb együttműködést képesek megvalósítani. Hozzátette, hogy ebben számítanak a fórumon jelen lévő üzletemberekre.



Recep Tayyip Erdogan elmondta: a két ország között élénk a gazdasági kapcsolat, számos ágazatban működik közös bizottság, így a turizmus és a közlekedés területein, továbbá Afrikában közös munkacsoportban dolgoznak helyi projekteken. A török-magyar kereskedelmi forgalom a tavalyi évben 2,6 milliárd dollár volt, idén már 1,8 milliárd dollárt ért el, ami 8 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest. Emlékeztetett arra a célkitűzésre is, hogy a kereskedelem volumenét hatmilliárd dollárra emeljék. Ezt az értéket mielőbb el kell érni, és a jelenlegi tendenciák elégedettségre adnak okot - jelentette ki.



Üdvözölte, hogy az üzleti fórumon az MNKH és a török kkv fejlesztési ügynökség, a KOSGEB együttműködési megállapodást kötött.



A török államfő a kétoldalú együttműködési területek közül a turizmus, a logisztika területeit emelte ki. Hozzáfűzte, hogy a török-magyar cégek együttműködésére az oktatás, az építőipari kivitelezés vagy az energetika területén is jó lehetőségek vannak, és erősíteni kell a pénzügyi intézmények kapcsolatait is.



A kétoldalú és a tranzit áruszállítás is jelentős, az okmányproblémákat végérvényesen fel kell számolni. Törökország európai exportjában és az áruk tárolásában is nagyobb szerepet szánnak Magyarországnak egyfajta kereskedelmi bázisként - mondta.



Kitért arra, hogy az elmúlt hónapokban a török gazdaság ellen spekulatív támadások történtek Törökország terrorizmus elleni fellépése miatt. Ez ellen minden intézményük megtette a szükséges lépéseket, új gazdasági programot hirdettek, aminek nyomán a gazdasági egyensúly helyreállítása kedvező jeleket mutat.



A török elnök beszélt arról is, hogy a Törökországban lévő mintegy 4 millió menekültre 33 milliárd dollárt költöttek saját költségvetésből, minden nemzetközi segítség nélkül, az európaiak pedig 1,7 milliárd eurót biztosítottak mindehhez a megígért 6 milliárd euró helyett.



A Magyar Nemzeti Kereskedőház a két ország vállalkozásai közti partnerkapcsolatok további élénkítése érdekében rendezte meg magyar-török üzleti fórumot, amelyen mintegy 150 magyar és török cég, és több mint 300 üzletember vett részt. A kooperáció célja a magyar és a török kkv-szektor közti befektetések elősegítése, naprakész piaci, jogi és gazdasági információk biztosítása.



Gül Baba azon daliás korszak szülötte volt, amikor "nemzeteink nagy fiai feszültek egymásnak", a váltakozó kimenetelű küzdelmek hősiessége nemzeteink nagyságára emlékeztet és arra figyelmeztet, hogy ma is ehhez a nagysághoz kellene felnőnünk - mondta Orbán Viktor miniszterelnök.



A kormányfő Recep Tayyip Erdogan török köztársasági elnök társaságában felavatta Gül Baba türbéjét.



Az ünnepségen a miniszterelnök kiemelte: a magyar emlékeket méltó módon ápolják Törökországban, és ezt viszonozták, amikor megállapodtak Gül Baba türbéjének közös felújításáról.



A török államfő hangsúlyozta: Gül Baba ihletésére nemcsak a kultúra, hanem a gazdaság területén is a magyar-török barátságot erősítő lépéseket tesznek.



A világ egyik legnagyobb légitársasága, a Turkish Airlines közvetlen járatot indít Budapest és az indiai gazdasági élet központja, Mumbai között - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a magyar-török üzleti fórum szünetében újságírók előtt.



Jelezte, a szükséges tárgyalásokat haladéktalanul megkezdik a Turkish Airlinesszal és az indiai hatóságokkal.



Szijjártó Péter indoklásában hangsúlyozta: az indiai beruházói közösség érdeklődése Magyarország iránt dinamikusan bővül. Így - értékelése szerint - a Budapest-Mumbai közötti járat a magyar-indiai és általában a magyar-keleti gazdasági, kereskedelmi, befektetési kapcsolatok szempontjából komoly előrelépést fog jelenteni.



Emlékeztetett, hogy a Malév csődje óta - a Budapest-Peking-járatot leszámítva - nincs hosszú távú, keleti irányú járat Budapestről.



Ez Magyarországnak kifejezetten hátrányos, hiszen kelet felől egyre több a beruházási, befektetési és kereskedelmi szándék Magyarország és Közép-Európa irányába - mondta a miniszter.



A gázellátás kérdésére rátérve arról is szólt, hogy Magyarország energiaellátását tekintve rendkívül fontos az a kérdés, hogy a 2020-as évek elejétől kezdve déli irányból érkezik-e majd gáz.



Az egyik forgatókönyv a Török Áramlat gázvezetékek megépítése, majd azokból gáz szállítása Közép-Európa irányába - közölte a tárcavezető.



A török külügyminiszter tájékoztatására hivatkozva azt mondta: a Török Áramlat második gázvezetékének építése mintegy 50 százalékos készültségben van, így az jövőre elérheti Törökország partjait. Onnantól kezdve pedig egy fontos orosz-török-bolgár-szerb-magyar együttműködés veszi kezdetét annak érdekében, hogy az az évi körülbelül 16 milliárd köbméter gáz, amelyet a Török Áramlat második vezetékszála fog szállítani, eljusson Közép-Európába - fejtette ki.



"Erre vonatkozólag már egy egyetértési nyilatkozattal bírunk a Gazprom, valamint a bolgár és a szerb gázvezetékeket üzemeltető hatóságok részéről" - jelezte a külgazdasági és külügyminiszter.



A folytatásban a török külügyminiszter össze fogja hívni az orosz, a török, a szerb, a bolgár és a magyar oldalról azokat az érintett kormánytagokat, akiknek az együttműködése szükséges ahhoz, hogy a Török Áramlat második vezetékszálából hamarosan Közép-Európába is jusson gáz - ismertette.



Szijjártó Péter ezt Magyarország elemi érdekének nevezte, hozzátéve, Magyarországnak egy minimális, körülbelül 5 millió eurós beruházást kell végrehajtania ahhoz, hogy déli irányból 6 milliárd köbméternyi gázt tudjon fogadni évente.