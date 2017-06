A magyar kormány szerint az EB zsarolja a kötelező betelepítésnek ellenálló tagállamokat

A magyar kormány zsarolásnak és európaiatlan magatartásnak tekinti, hogy az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást kíván indítani azon tagállamok ellen, amelyek nem hajlandóak végrehajtani az illegális bevándorlók kötelező betelepítéséről szóló kvótadöntést - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter kedden az Országgyűlésben napirend előtt, hangsúlyozva: a kabinet nem enged a zsarolásnak.



Hangsúlyozta: még az Európai Bizottság sem veheti el a tagországoktól azt a jogot, hogy mindenki maga döntse el, kit akar beengedni a saját országába, kikkel akar együtt élni és kikkel nem.



Közölte: nem engednek a hatáskörein jóval túlterjeszkedő Európai Bizottság zsarolásának, "kifejezetten európaiatlan magatartásának", nem engedik meg, hogy bárki illegálisan Magyarország területére lépjen.



Szijjártó Péter szerint a bevándorlási válságnak a kiváltó okait kell kezelni. A legfőbb kiváltó ok az Iszlám Állam terrorszervezet, amellyel szemben rendkívül széles körű nemzetközi összefogás jött létre - tette hozzá.



A miniszter közölte, az Egyesült Államok vezette globális koalíció az elmúlt időszakban komoly sikereket ért el: visszafoglalta az Iszlám Állam által elfoglalt területek 62 százalékát Irakban és 30 százalékát Szíriában, ezzel 4,1 millió embert szabadított fel.



Elmondta, Magyarország büszke lehet a magyar katonák szerepvállalásra a terrorizmusellenes koalícióban. Több mint ötszáz magyar katona szolgált eddig Irakban a parlament 2015-ös felhatalmazása alapján - részletezte.



Úgy fogalmazott: "büszkék lehetünk arra mindannyian, hogy azon 27 ország közé tartozunk a világon, akik valódi katonákat küldenek ebbe a terrorizmus elleni nemzetközi harcba".



Szijjártó Péter értékelése szerint a civilizált világ célja nem lehet más, mint az Iszlám Állam legyőzése, és ezzel nemcsak a migráció egyik kiváltó okát kezelik, hanem egész Európa és Európa szomszédságának biztonságát is jelentősen javítják.



A miniszter elmondta, az új amerikai adminisztráció új lendületet adott az Iszlám Állam elleni küzdelemnek, a NATO pedig a közelmúltban döntött arról, hogy csatlakozik a terrorszervezet elleni koalícióhoz.



A világ legbrutálisabb terrorszervezetének tevékenységét már az európai emberek is érezhetik a bőrükön: a migrációs nyomás mellett a terrorfenyegetettség is a mindennapok részévé vált - hangsúlyozta.



Szijjártó Péter közölte, a magyar kormány az Iszlám Állam teljes legyőzése érdekében azt javasolja, hogy a globális koalíció többi résztvevőjéhez hasonlóan Magyarország is növelje a hozzájárulását. Hozzátette: az eddig 150 fős katonai kontingens 200 főre növelését javasolják, valamint kezdeményezik a területi mandátum kiszélesítését Irak egész területére.



A miniszter elmondta, azt is javasolják, hogy a katonai kontingens őrzés-védési, csapatkísérési, kiképzési feladatok mellett katonai segítségnyújtási és tanácsadási feladatokat is elláthasson. A mandátum 2019 végig szólna - ismertette.